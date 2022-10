Fíjate, Paty: Los mejores memes que nos dejó el chisme entre Selena Gómez y Hailey Bieber

Y de paso les damos algo de contexto por si no entienden nada de lo que ocurre… Este domingo 10 de octubre las redes sociales se volvieron locas (seguramente si se la pasaron scrolleando alguna en su sillón lo notaron) gracias a una foto entre Selena Gómez y Hailey Bieber. ¿Por?

Selena Gómez –antes de que empiecen con sus comentarios preguntando ‘y esas quiénes son, como si fuera 1980 y no existiera Google–, es la actriz estadounidense, empresaria y ex-estrella Disney conocida por papeles en series como ‘Only Murders in the Building’ (por acá chequen la entrevista que tuvimos con ella).

Charles, Oliver y Mabel en el primer episodio de ‘Only Murders in the Building’ / Foto: hulu

La historia entre la supuesta rivalidad entre Selena Gómez y Hailey Bieber

Por otro lado, Hailey Bieber es una modelo del mismo país que si bien es bastante conocida por si trabajo en dicho ramo, también lo es por ser la esposa de Justin Bieber, cantante canadiense que hace como 10 años era el furor de las entonces adolescentes.

Pues bueno, ambas se toparon recientemente en la gala del Academy Museum, en Los Ángeles, donde acudieron junto a otras celebridades como Julia Roberts, Lily Collins, Emma Stone y otras más que se reunieron en el segundo aniversario de dicho museo dedicado al cine.

Hailey Bieber. Foto: Getty Images

Todo fue por su relación con Justin Bieber

Los fotógrafos de dicho evento tomaron varias fotos y una que llamó la atención fue la de Selena Gómez y Hailey Bieber, quienes aparecieron abrazadas y toda la cosa. Algo que a muchas personas les llamó la atención por el supuesto roce que había entre ellas. ¿Por?

Resulta que durante muchos años Selena Gómez y Justin Bieber fueron novios. Dicen que a pesar de todo el tiempo que estuvieron juntos la relación era de esas como las que tiene tu amiga donde cortan y regresan a cada rato, y aunque lo intentaron, no pudo funcionar (como diría el buen Espinosa Paz).

Foto: Especial

Justin y Selena terminaron, entonces el cantante comenzó a salir con su ahora esposa, Hailey

Selena y Justin comenzaron a salir en 2011 y se separaron en marzo de 2018. En ese mismo año, en el mes de julio, el cantante canadiense comenzó a salir con Hailey Bieber, con quien se matrimonió en el mes de septiembre. Y sí, a pesar de los pronósticos de ese entonces la pareja sigue unida.

Si bien Selena Gómez y Hailey Bieber nunca han hablado mal una de la otra, en redes sociales los fans de ambas se dedican a atacar a la otra de manera constante. De hecho muchas veces tanto la cantante como la modelo han tenido que tomarse descansos de redes sociales debido al hostigamiento.

Foto: Getty Images

Su supuesta enemistad terminó gracias a una foto en la Academy Museum Gala

Si bien ambas intentan no tocar el tema por obvias razones, en días recientes el supuesto triángulo amoroso dio de qué hablar gracias a que Hailey Bieber habló de su matrimonio durante su participación en un podcast, donde aprovechó para dejar en claro que ella nunca fue la que provocó el truene entre Justin y Selena.

Como era de esperarse las fans de ambas mujeres reaccionaron y se fueron con todo a las redes sociales de la contraria. Algo que parece haber sido en vano gracias a la foto de la que hablábamos al principio y misma que muchos ya consideran histórica.

Foto vía: E News.

Ambas aparecen sonrientes y abrazadas en las imágenes en cuestión

Y es que en las fotografías en cuestión podemos ver que tanto Selena como Hailey no tienen ningún problema y cuando se ven se saludan como si nada. Comprobando que el dicho de “Lo que no fue en tu año no te hace daño” es 100% real no fake.

Por otro lado, algunos aseguran que este es el primer paso para la pipa de la paz, pues ahora sí con esta foto se terminan los rumores de una enemistad entre ambas, mismos que nacieron hace no mucho gracias a un hilo de Twitter que resultó ser falso.

This. Is. ???story. ♥️ Selena Gomez and Hailey Bieber just gave us the greatest pop culture plot twist. https://t.co/z5rhF9Tsk2 pic.twitter.com/4Houjl41kH — E! News (@enews) October 16, 2022

Y bueno, los memes sobre este suceso no se hicieron esperar

Ahora sí con el contexto chisme, proseguimos a dejar los mejores memes con los que se fumó la pipa de la paz entre Selena Gómez y Hailey Bieber. Ya si no fue entre ellas, esperamos que lo hagan sus seguidores que buena falta les hace:

Así lo vi la foto de Selena y Hailey pic.twitter.com/vtS45SUEmA — Lucky ?? Rhaenyra mi Mujer (@skinLuckyy) October 16, 2022

PODEMOS HABLAR DE QUE SELENA TIENE A HAILEY BIEBER EN LAS PIERNAS YO PROPONGO QUE SE OLVIDEN DE JUSTIN Y SE HAGAN NOVIAS pic.twitter.com/iPvpNRYa7N — iliana (@getawaychaelisa) October 16, 2022

Entrar a Twitter para confirmar si la foto de selena y hailey era real yo quede ? pic.twitter.com/bONbAICTi8 — ???????_???? ????? ? (@Riss_1485) October 16, 2022

Ahora no hijx, estoy buscando todas las fotos de Selena Gómez y Hailey Bieber juntas pic.twitter.com/I0YpLzIVwd — king angie (@agabisitx) October 16, 2022

Justin Bieber y Taylor Swift viendo la foto de Selena Gomez y Hailey Bieber pic.twitter.com/k4eJPKg5Rb — Nat ??✨ (@Torresnat19) October 16, 2022

Justin en estos momentos viendo la foto que le sacaron a Selena y Hailey juntas : pic.twitter.com/rJY77giBDV — | ????? ???‍♀️ | (@vaalensanchezcu) October 16, 2022

selena y hailey en estos momentos pic.twitter.com/WoRyFL8iwy — alaska (@lvsicksavge) October 16, 2022

Las fotos de Selena Gómez y Hailey Bieber fue gracias a Maluma.

Maluma, te amamos xD pic.twitter.com/79rdHHn6xp — Duuuugh ? (@Lucero_Hermoza) October 16, 2022

justin cuando se entere que si acompañaba a hailey se iba a cruzar a selena pic.twitter.com/IK14PDqj9C — oriana (@smgwalls) October 16, 2022