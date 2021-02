Subir y bajar de peso es un tema que va mucho más allá de comer mucho o poco. Muchas veces, los kilos de más o de menos van relacionados con algún padecimiento físico, o bien, con algún tema emocional/mental como lo es la ansiedad. Así que nadie puede decirte nada sobre tu peso y menos avergonzarte si tu cuerpo ha sufrido cambios.

Dicho esto, es justo reconocer que la pandemia ha sido bastante complicada para muchas personas en temas económicos y sociales que afectan directamente la estabilidad psicológica. El encierro por sí solito, puede provocar ansiedad, depresión y distintos trastornos mentales y emocionales que se reflejan en nuestro cuerpo, y uno de los más comunes es subir o bajar de peso de manera radical.

Por lo tanto, no eres el único ni la única que a estas alturas, han subido de peso. Un estudio reveló el promedio de peso que las personas han ganado por país, y México se encuentra hasta arriba. Acá les contamos:

México, el país que más ha subido de peso

De acuerdo con el reporte “Actions & Interventions for weight loss” de Ipsos, México es el país que más ha subido de peso durante la pandemia con un promedio de 8.5 kilos. Debajo de nosotros está Arabia Saudita con 8 kilos; Argentina con 7.9; Perú con 7.7; y Chile con 7.5 kilos.

Varios países participaron en el estudio, y en el panorama general, las personas que subieron de peso, lo hicieron con un promedio de 5 kilos. Sin embargo, hasta abajo de la tabla, aparece Hong Kong con 3.4 kilos. Junto a Japón, son los únicos países que promedian debajo de 4 kilos en cuanto a peso ganado durante la crisis sanitaria.

Otros países que aparecen en el reporte sobre el peso, está Estados Unidos (6.6 kilos), Brasil (6.5), Italia (5.6), Francia (4.9) y China con 5.4). El estudio se levantó del mes de octubre a noviembre de 2020.

¿Qué estamos haciendo los y las mexicanas para bajar de peso?

El estudio realizó una serie de preguntas relacionadas con los hábitos de alimentación y rutinas. Dividió el estudio en dos grupos: aquellos que intentan bajar de peso y los que no. Los siguientes datos son de mexicanos y mexicanas que SÍ han intentado bajar de peso.

¿Qué podrían hacer las compañías o el gobierno?

27 por ciento creen que debe haber mayor acceso a comida saludable.

31 por ciento dice que deberían haber más áreas verdes para poder realizar ejercicio.

24 por ciento dice que deberían haber más gimnasios públicos.

21 por ciento cree que la comida saludable debe ser más barata.

*42 por ciento de todos los países coincidió en que la comida saludable debería ser más barata.

¿Y qué acciones se han tomado para realmente bajar de peso?

50 por ciento dijo que comenzó a hacer ejercicio para perder peso.

31 por ciento ha intentado comer menos.

68 por ciento decidió comer más sano, pero no ponerse a dieta.

¿Qué han dejado de comer o consumir?

5 por ciento dejó de consumir alcohol para poder bajar de peso.

68 por ciento redujo su consumo de azúcares.

36 por ciento se fue con los carbohidratos.

39 por ciento dejó la comida procesada.

43 por ciento dejó las grasas saturadas.

6 por ciento le dijo adiós a la carne.

*62 por ciento de los encuestados a nivel mundial, dejó de consumir azúcares.

El problema de México con el sobrepeso y la obesidad

Si subiste de peso durante la pandemia, no significa que tu salud esté en riesgo. Sin embargo, es importante que constantemente estés checando que esos kilos de más no den paso a otras afectaciones. De acuerdo con la OMS, “el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud“.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, 18 por ciento de la población de 5 a 11 años, tiene sobrepeso. Mientras que en el rango de edad de 12 a 19 años, 21 por ciento de los hombres y 27 por ciento de las mujeres, también presentan sobrepeso. Arriba de 20 años, los hombres que son 42 por ciento “reportan una prevalencia más alta que las mujeres (37 por ciento)”.

¿Qué hacer si subimos de peso y no nos sentimos bien?

Como mencionamos, es importante detectar si subir de peso puede tener consecuencias más graves en nuestra salud que aquellos “kilos de más”. Por eso, podemos aprender a medir nuestro Índice de Masa Corporal (IMC), el cual nos va a dar una primera idea de si padecemos de sobrepeso u obesidad o si estamos en riesgo.

Sobrepeso: IMC de 25 a 29.9

Obesidad: IMC arriba de 30

Para calcular el IMC debes hacer una pequeña fórmula. Primero debes conocer tu peso en kilogramos y tu peso en metros. Luego, divides el PESO entre ESTATURA al cuadrado. Es decir, el cuadrado equivale al valor por sí mismo. Si una persona mide 1.60 m lo debe multiplicar por 1.60 m para obtener el valor de su estatura al cuadrado.

Si una persona pesa 58 kg y mide 1.62 m, entonces la fórmula es:

58 kg / 1.62 x 1.62 = XXX

Este primer acercamiento a nuestro estado de salud en relación al peso, es el primer paso, pero no debe ser determinante. “Es importante asistir al personal capacitado (nutriólogo) para determinar la composición corporal de cada persona, ya que el IMC y el peso pueden llegar a ser muy subjetivos a la cantidad de grasa, músculo, hueso y agua“, nos comenta Néstor Padilla, licenciado en Dietética y Nutrición Clínica.

“En cualquiera de los dos casos, es importante recibir atención de un especialista“, dice Padilla. “No sólo los mexicanos, sino la mayor parte de la población en todo el mundo, no sabe comer bien porque no hay una educación en nutrición. Entonces, no nos sintamos culpables. Si subimos de peso en la pandemia, bajo cualquier circunstancia ya sea física, emocional o psicológica, lo que sigue es atendernos“.

Si detectamos que el IMC entra en el rango de sobrepeso y obesidad, hemos de reconocer que se trata de una enfermedad y necesita atención de un especialista en Nutrición que nos ayude a “no a comer menos, sino a comer mejor, en otras palabras, mejorar nuestros hábitos alimenticios“, menciona Padilla.

Consejos para mejorar nuestra salud alimentaria

Podemos hacer algunas actividades y acciones simples para mejorar nuestra salud alimentaria, de acuerdo con el especialista:

Hacer ejercicio en casa. No es necesario excederse, pues destinar 30 minutos al día es un buen comienzo.

Comer cinco veces al día. Desayuno, snack, comida, snack y cena. Un buen snack es fruta y verdura (picadita sabe más rica).

Aumentar el consumo de frutas y verduras.

Tomar dos litros de agua al día.

Evitar el consumo de productos industrializados como las frituras.

Evitar el consumo de bebidas azucaradas como refrescos, jugos, etcétera.

Limitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Reducir el consumo de sal.

Aumentar el consumo de cereales integrales.

Informarse en materia de nutrición con personal capacitado en salud.