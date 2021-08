En este juego llamado vida seguramente has pasado por un montón de momentos difíciles que una vez superados te han llevado a vivir grandes emociones, desde lograr el viaje de tus sueños, salir de una enfermedad, terminar la tesis (no importa que te tardes 10 años o más), emprender tu negocio, trabajar en la empresa de tus sueños o incluso superar a tu ex, y sin duda, nada se compara a esa felicidad de hacer realidad lo que te parecía imposible. ¡Es por eso que te mereces una medalla!

¿Cómo está la onda?

Así como los atletas buscan obtener un título en los Juego Olímpicos, ahora es tu turno. ¡Tranqui! No necesitas ser atleta profesional para tener la tuya, bueno ni tampoco hacer ejercicio o alguna actividad física (aunque nunca está de más). Pues chécate, Toyota busca que México sea el país con más medallas. ¡No es choro!

¡Leíste bien! La marca japonesa ha decidido premiar con una medalla a todos los mexicanos que con su valor y esfuerzo han cumplido sus sueños y cuyas historias sirven como ejemplo para inspirar a que otros logren sus metas.

¿Y cómo la pido?

Una vez que tengas en mente a quien se la vas a enviar, deberás llenar un breve formulario con tus datos y los de la otra persona (se vale autopremiarse) aquí mero, y contar el motivo por el que merece ser medallista. Una vez llenados los campos solo tendrás que elegir si la quieres enviar de forma digital o física. Si escoges esta última, llegará a la dirección que proporciones en un lapso aproximado de 7 días.

Eso sí, debes tener en cuenta que por usuario solo se podrá enviar una medalla física, pero no te preocupes, digitales podrás enviar cuantas quieras. Échale galleta porque solo estarán disponibles por tiempo limitado.