Lo que necesitas saber:

En este nuevo kit se incluyen tortillas, salsas, verdura, platos y tu propio puesto que podrás rotular y, diseñar a tu gusto.

Seguramente muchos ya se encontraron en redes un video de un nuevo juguete en el que puedes ser todo un maestro taquero… y no, no es broma ni es IA, se trata del nuevo kit de Mi Alegría: “Mi primer puesto de tacos”.

mi-alegria-lanza-juguete-mi-primer-puesto-tacos-1
Nuevo kit Mi Alegría // Fotos: Instagram

Mi Alegría lanza el juguete “Mi primer puesto de tacos”

Parecía que era broma, pero no… resulta que la empresa de juguetes Mi Alegría decidió llevar a otro nivel la tradición y la gastronomía mexicana y sorprendió a todos con el lanzamiento de “Mi Primer Puesto de Tacos”.

Y es que en redes sociales comenzó a circular un video promocional de este nuevo producto, el cual para muchos parecía que se trataba de un video más hecho con IA. O al menos así fue hasta que Mi Alegría salió a decir que sí era verdad.

Ahora podrás gritar a todo pulmón: ¡Pásele, wero!, pues en este nuevo juguete incluye tortillas, salsas, verdura, platos y tu propio puesto que podrás rotular y diseñar a tu gusto. Además de crear pequeños llaveros en forma de tacos.

mi-alegria-lanza-juguete-mi-primer-puesto-tacos
Nuevo kit Mi Alegría // Fotos: Instagram

¡Ya está a la venta!

Lo mejor de todo es que si te late la idea de abrir tu propio puesto de tacos (aunque sea en forma de juguete), este nuevo kit ya se encuentra disponible.

Eso sí, la orden de tacos no está a 5×30… más bien a 849 pesos y puedes adquirir “Mi primer puesto de tacos” en la página oficial de Mi Alegría. ¿Cuántos va a llevar, joven?

