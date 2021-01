A lo ‘Black Mirror’: Microsoft crearía inteligencia artificial para ‘hablar’ con personas fallecidas

Aunque suene a cliché, la realidad siempre supera -o al menos se asemeja mucho- a la ficción. Ahora, si la referencia es Black Mirror, imagínate de lo que hablamos. En esta ocasión, es Microsoft quien levantó polémica con una patente que se les ha otorgado.

La nueva tecnología, según indican las fuentes, permitirá que la compañía desarrolle ‘chatbots‘ con datos e información de personas fallecidas. Tras el anuncio, fanáticos (bien clavados) de la serie británica antes mencionada descubrieron la similitud de esa futura invención con un capítulo de la segunda temporada del programa.

La ‘escalofriante’ patente de Microsoft

Desde hace años, el desarrollo de inteligencia artificial (IA) ha sido uno de los tópicos más relevantes y polémicos dentro de la industria tecnológica. Y es válido decirlo: de a poco, esta rama de la Informática comienza a moldear posibilidades cada vez más palpables… y hasta escalofriantes.

En ese sentido, parece que en Microsoft están listos para dar un gran paso en sus aspiraciones dentro de dicho terreno. En un reciente artículo liberado por The Independent, se reveló que la compañía ha recibido una patente con la que podrán crear ‘chatbots’ utilizando datos de personas fallecidas.

Dicho documento, que se puede leer en el sitio de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, señala que la IA ocupada por los bots se basará en datos personales de cualquier persona como mensajes de voz, publicaciones en redes sociales, imágenes personales y más.

La tecnología, a través de la información recabada, podrá recrear la personalidad de individuos fallecidos. “La persona específica (representada por el chatbot) puede corresponder a una entidad pasada o presente (es decir, un sujeto vivo o muerto)”, se lee en la entrada proporcionada por The Independent.

Otro de los aspectos escalofriantes que se leen en la patente, es que la gente que tenga acceso a dicha tecnología podrá ‘entrenar’ o diseñar su propio reemplazo digital en caso de su muerte. Según el medio citado, Microsoft dispondrá de representaciones en 2D o 3D de las personas especificas.

Lo predijo ‘Black Mirror’

Una vez que se dio conocer la extraña e inquietante patente de Microsoft, no faltaron las comparaciones del proyecto con un antiguo capítulo de Black Mirror. El primer episodio de la segunda temporada de la serie, titulado Be Right Back y protagonizado por Hayley Atwell, mantiene una trama similar a lo que se muestra en el sospechoso documento de la compañía.

Aquella entrega nos muestra la historia de Martha y Ash, una pareja que está a punto de tener a su primer hijo. Sin embargo, el hombre muere en un accidente automovilístico y ante el sentimiento de pérdida, la viuda decide utilizar un software capaz de recrear mensajes y actitudes de la persona fallecida a través de sus registros en redes sociales y correo electrónico.

De a poco, Martha utiliza otras funcionalidades con el fin de que el programa pueda imitar la voz de Ash, llegando al punto de crear un androide. Una cosa de locos que ya no esta tan lejos de la vida real.