Milk Crate Challenge: El nuevo y peligroso reto viral que está dejando a much@s con fracturas

Si algo nos ha quedado claro en los últimos años, es que en redes sociales hay personas que hacen de todo por los likes, literal lo que sea con tal de tener esa “aprobación” (como este sujeto que lamió una medusa venenosa). Pero quizá lo más preocupante es que a una gran mayoría no le importa poner en riesgo su integridad física para “triunfar” en redes sociales y hacerse virales. Sin embargo, esto está llegando al siguiente nivel con un reto muy peculiar, el Milk Crate Challenge.

Es probable que los últimos días –sobre todo en plataformas de video como TikTok– hayas visto a varios tontos personajazos haciendo este reto porque es la última moda en el internet de las cosas. Pero no te preocupes, si eres como mu[email protected] que no andas enterado de las tendencias y de plano no sabes de qué va todo esto, tranquilo, aquí te contaremos todo lo que necesitas saber al respecto, aunque para ser honestos, no tiene mucha ciencia.

Y a todo esto, ¿qué onda con el Milk Crate Challenge y de qué va?

El Milk Crate Challenge como muchos otros retos virales, no tiene nada que ver con ayudar a alguna buena causa como el Ice Bucket Challlenge o algo parecido, en realidad solamente se trata de cumplir con una misión bastante peligrosa. Básicamente consiste en intentar subir y bajar una escalera en forma de pirámide hecha con cajas de leche apiladas sin caerse. Sí, en papel esto suena sumamente sencillo, pero no es tan fácil como parece.

Individualmente, cada caja de leche industrial estándar puede soportar el peso de uno y más. Sin embargo, cuando se apilan unas encima de otras, es un juego de equilibrio sumamente complicado. Cuanto más altos sean los participantes que suban a dicha tarea, más difícil resulta la tarea. Eso sí, por si tenían una duda al respecto, ya los expertos médicos salieron a decir que no le entren a este challenge porque evidentemente, es muy riesgoso.

De acuerdo con Today, platicaron con el Dr. Shawn Anthony, cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva en el Hospital de Monte Sinaí de Nueva York, quien dijo que entrarle al reto es perjudicial para la salud de los jóvenes que solamente se suben a dichas cajas de leche para recibir likes en redes sociales:

“El Milk Crate Challenge es muy peligroso, y estamos viendo muchas lesiones ortopédicas como resultado de las caídas. Las lesiones pueden incluir roturas de muñeca, dislocaciones de hombro, desgarres del ligamento cruzado anterior y del menisco, así como afecciones que ponen en peligro la vida, como las lesiones de la médula espinal”.

Ahí van unos cuantos videos al respecto

A pesar de las advertencias de los expertos –y a que por sentido común, treparte a una pirámide inestable con cajas de leche suena como una mala idea , hay quienes no les importa poner en riesgo su vida con tal de cumplir con el reto, porque un like es un like, y están cumpliendo con la tendencia del momento. Eso sí, al más puro estilo de Jackass, nos han dejado videos donde podemos ver caídas bastante dolorosas y sin sentido.

De cualquier manera y sea como sea, vale la pena recordar que no siempre esta clase de cosas son las mejores para llamar la atención en el internet y ganar tus cinco minutos de fama viral, porque puedes terminar al menos unos cuantos huesos rotos, si bien te va. Pero mejor no les contamos más, acá les dejamos algunos cuantos ejemplos de lo que es el Milk Crate Challenge y como dicen por ahí, no lo intenten en casa, están advertidos.