¡Santas morrallas! Moneda de 20 centavos se vende en más de 7 mil pesos

Uno podría pensar que eso de coleccionar monedas y billetes no es la mejor idea de todas, pues con el tiempo se corre el riesgo de que éstos salgan de circulación o pierdan su valor totalmente. Aunque también puede suceder que la moneda o billete en cuestión multiplique por mucho su costo original, tal y como ocurrió con ésta de 20 centavos.

A través de plataformas como Mercado Libre se venden varias moneda de 20 centavos en precios que van de los 25 hasta los 3 mil pesos. Sin embargo, hay una pieza creada en el año de 1984 que está generando mucha expectativa entre los coleccionistas, al grado de que el vendedor ha puesto el precio en dólares americanos.

Una rara moneda de 20 centavos se vende en internet

La moneda en cuestión tiene la conocida imagen del águila devorando una serpiente y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” por un lado. Pero es en realidad la parte contraria la que llama la atención, pues tiene una cabeza olmeca, el año en el que fue fabricada y una letra “M” en alusión a la Casa de Moneda.

Esta moneda fue fabricada con acero y latón. Pertenece a las piezas de la Familia AA que el Banco de México mandó como prueba y que nunca se pusieron en circulación de manera masiva, razón por la que existen pocas en nuestro país. Y sí, a pesar de haber sido desmonetizada desde hace varios años, esta moneda de 20 centavos cuesta muchísimo.

Piden hasta más de 7 mil pesos por ella

En Mercado Libre esta moneda se vende por precios que van alrededor de los 6 mil y 6 mil 500 pesos. Pero también, existe una oferta por 350 dólares –que vienen siendo unos 7 mil 235 pesos mexicanos al tipo de cambio actual–, la cual está dirigida al público de otros países que se dediquen a coleccionar monedas interesantes y extrañas.

Pues ahora sí que cada quien sabrá en qué se gasta su dinero y no dudamos que alguien se anime a comprar las monedas de 20 centavos de hace 37 años. ¡Chequen si sus abuelos o abuelas no tienen una similar en casa! No vaya a ser que tienen una minita de oro en casa y ustedes ni por enterados.