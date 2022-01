Puro instinto: Esta mujer evitó un asalto al atropellar al ladrón que pretendía robarle

Y hoy, en noticias de asaltos que sí nos gusta dar a conocer… Una mujer se ganó los aplausos de internet por la manera en que evitó ser víctima de la delicuencia. Embistió con su camioneta a un ladrón que pretendía robarle y asi fue como logró escapar de ese asalto que más bien quedó en intento.

Ocurrió en Chile, en la comunidad de La Reina para ser más precisos. Y aunque el video sí está medio fuerte porque finalmente vemos cómo atropellan a una persona, las reacciones son positivas en su mayoría porque la mujer logró así evitar el asalto.

La conductora arrolló a uno de los criminales y libró el asalto

Eran las 10 de la noche del pasado 15 de enero cuando la mujer circulaba en su camioneta. Pero al llegar al cruce de las calles Fernando Csastillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, otro vehículo le cerró el paso, dos sujetos bajaron del mismo y de inmediato le apuntaron con armas de fuego.

Pero jamás imaginaron que la mujer no tenía intención alguna de ser víctima de un asalto esa noche. Maniobró su camioneta, pasó por el único espacio que le dejaron disponible y terminó arrollando al sujeto que se había bajado a su lado derecho.

Como podrás ver en el video, el tipo logró levantarse (con un poco dolor evidente, ¿verdad?), y el auto avanzó para recogerlo metros adelante, lugar hasta donde la mujer se lo llevó al atropellarlo.

Su camioneta falló y temió por su vida

Ahora bien, de acuerdo con una entrevista que la mujer concedió a Tele 13 luego de que su caso se volviera viral, metros más adelante tuvo que detenerse porque la llanta derecha se dañó tras la maniobra.

Vio venir el auto de los criminales, por lo que pensó que ahora estarían má enojados y seguro le dispararían. Afortunadamente los delicuentes no se detuvieron; pasaron junto a ella y se siguieron de largo.

“Yo me di cuenta cuando ya estaba arriba del capó, no me di cuenta cuando le pegué, no me di si estaba delante mío. En verdad yo tenía la cabeza abajo, manejé, moví el volante para salir de la situación”, declaró.

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. pic.twitter.com/xot229dSuX — Neomarinero (@Neomarinero) January 18, 2022

Vaya forma de evitar un asalto, ¿no? No cualquiera puede contar que la libró de esa manera y por eso vale la pena contarlo.