Mundo enfermo y triste: Mujer encerró a su perro en un carro como castigo y lo dejó morir

A todos nos encanta leer esas historias maravillosas sobre lomitos que aparecen en el internet de las cosas, ¿a poco no? Sin embargo, como todo en esta vida, la mayoría de todo lo que aparece en las redes sociales no es tan bonito como nos gustaría. Y eso nos queda claro con el caso que estamos por contarles, pues una mujer decidió que lo mejor para castigar a su perro era encerrarlo dentro de un carro y qué creen, que le cayó la voladora, pero no nos adelantamos.

Resulta que hace unos días se hizo viral lo que hizo Mouheb Ashakih, una señora de 58 años originaria de Sandusky, Ohio en Estados Unidos. El pasado 7 de agosto, la policía local recibió la llamada de un vecino de esta mujer quien la acusaba de crueldad animal, pues vio claramente cómo subió a su pitbull Chapo a un coche y no para llevarlo a pasear o algo por el estilo. No, lo dejó ahí con las ventanas y puertas cerradas… así como lo leyeron.

Esta mujer castigó de una forma terrible a su mascota

De acuerdo con distintos medios como Independent y tras revisar el informe de las autoridades, el perro estuvo dentro del vehículo durante unos 20 minutos, y por si esto no fuera suficiente estuvo expuesto a temperaturas de alrededor de los 27 grados centígrados. El vecino de la mujer mencionó que le pidió que dejara salir a este pobre animalito del carro pero ella se negó e incluso declaró que le respondió “no, no me importa. Quiero que muera”.

“El hombre dijo que observó al perro destrozando el interior del vehículo y parecía que quería salir. Se dio cuenta de que todas las ventanas estaban arriba y se sintió preocupado por la seguridad del animal”, se puede leer supuestamente en las declaraciones de la policía, quienes llegaron para hablar con Mouheb y solicitarle que dejara a Chapo en paz. Y fue ahí cuando se supo por qué lo había encerrado dentro del carro.

Lamentablemente el perro murió

Según lo que dijo esta mujer, decidió castigar así a su perro porque atacó y lastimó sin querer a otra de sus mascotas, pues en su casa tiene otros cuatro doggos más. Sin embargo, un oficial notó que el animal no se un movió y corrió para sacarlo de ahí, y aunque por unos segundo no sabían si solamente se había desmayado, minutos más tarde confirmaron que lamentablemente Chapo murió en el coche, intentando luchar por su vida.

“Mouheb comenzó a gritar al observar a su perro y nos suplicó que rompiéramos la ventana de su carro”, informaron las autoridades, quienes notaron que el pitbull estaba rígido y caliente cuando lo sacaron, además, tenía las patas cortadas e incluso el interior del vehículo estaba manchado de sangre, pues el pobre Chapo intentó salir desesperadamente de ahí. Ante esta situación, los elementos detuvieron a Mouheb Ashakih.

Al llegar a rendir su declaración, los policías notaron que esta mujer dijo cosas que encendió la alerta roja, es por eso que la enviaron a un centro médico para evaluar mentalmente. Por ahora y a pesar de que la absolvieron y pudo regresar a casa para sacar a las mascotas restantes, Mouheb se enfrenta a los cargos por la muerte del perro y de ser encontrada culpable, pisaría la cárcel por este castigo tan cruel.