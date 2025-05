Lo que necesitas saber: En Francia una mujer pedió casi 85 mil dólares tras ser engañada por un estafador que se hacía pasar por Brad Pitt.

La IA se está conviertiendo en la herramienta preferida de los estafadores. Hace poco les contamos que un grupo de hackers que se hace pasar por Xabi Alonso en Indonesia. Además de una mujer en Francia que fue estafada por un falso Brad Pitt.

Ahora la víctima fue una mujer en Argentina que perdió varios miles de dólares por creer que estaba hablando con el mísmismo George Clooney.

George Clooney fake estafa a mujer

En Argentina, una mujer contó que fue estafada por un grupo de personas que se hacían pasar por George Clooney en Facebook.

Todo comenzó con un live y después recibió un mensaje privado para invitarla a formar parte del grupo de fan oficial. Claro, primero necesitaba pagar su mebresía de 300 dolaritos.

La estafa no terminó ahí, el ‘Clooney’ falso le pidió varias tarjetas a la mujer. Le mentía diciendo que no servián para que comprará más y se quedarán con ese dinero. Entre la supuesta suscripción al club de fans y las dichosas tarjetas, la mujer perdió unos 15 mil dólares.

“Yo mandaba la tarjeta Apple, que la compraba por Mercado Libre, y ellos me decían que no servía. Entonces tuve que comprar más tarjetas y más tarjetas, hasta que me dicen que sí” declaró la mujer estafada.

Los estafadores le enviaron videos de George Clooney hechos con IA en los que le agradecía el apoyo a la mujer, le pedía dinero para su fundación y hasta para pagar su supuesto divorcio.

Estadadores se hacen pasar por George Clooney / Captura de pantalla

Si bien, se escucha el audio muy robotizado y hasta se ve el desfase entre el audio y la boca, la mujer creyó que se trataba del actor porque la página tenía una palomita azul de cuenta verificada. Peeero eso se trataba de una imagen pegada al final del nombre.

Toda la estafa ocurrió en el 2024, sin embargo, la mujer decidó contarlo apenas para ayudar a otras personas a no caer en este tipo de engaños. Ya denunció su caso a las autoridades, lamentablemente para ella no ha podido recuperar nada del dinero que perdio.

Estos casos se han vuelto cada vez más populares, así que, no está demás recordarles que tengan muuuucho cuídado en caso de que un personaje famoso los contacte, todo puede tratarse de una estafa.