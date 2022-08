Tómela: Mujer expone la infidelidad de su expareja en un periódico

Cuando se sufre una infidelidad por parte de la pareja, lo más lógico es cortar de tajo la relación. Y claro que uno se queda con la rabia y ese sentimiento de “qué poca mad….” que despierta el lado vengativo de uno, a tal grado que brota la inspiración para cobrársela a esa persona que te rompe el corazón.

Tal es el caso de una mujer australiana identificada solo como Jenny, quien sin pensarlo mucho -aparentemente- balconeó a su expareja en un periódico por haberla engañado. Ni en las telenovelas más intensas se ven estas cosas.

Una mujer balconeó a su expareja por infiel en un periódico

Lo que provoca el engaño y un corazón roto… Jenny, una habitante de la ciudad de Mackay en la región australiana de Queensland, compró un espacio promocional del reconocido periódico Mackay and Whitsunday Life para hacer un importante anuncio.

Pero ella no iba a hacer algún tipo de publicidad o algo como eso. Como les decíamos, esta mujer utilizó el apartado publicitario para exponer la infidelidad de Steve, su expareja. Y lo hizo con mensaje en letras grandes, breve, sutil y directo:

“Querido Steve, espero que sea feliz con ella. Ahora todo el pueblo sabrá que eres un sucio mentiroso. Posdata, compré este anuncio con tu tarjeta de crédito”, se leía en la página cuatro de una edición reciente de ese periódico.

El anuncio de Jenny en el periódico. Foto: Mackay and Whitsunday Life

La acción de Jenny se hizo viral

Obviamente, toda la onda con el asunto de Jenny y Steve se hizo viral, y el anuncio de la infidelidad de este último despertó la curiosidad de la gente que empezó a mandar mensajes al periódico para que dieran más detalles de la historia de la ahora expareja.

Y bueno, el Mackay and Whitsunday Life no tardó en responder que, básicamente, no iban a dar más detalles sobre el caso. “Nos han inundado esta mañana con docenas de mensajes sobre el anuncio de la página 4… como hay demasiados por responder, nos gustaría abordarlos aquí…”, escribió el medio en un post de Facebook.

“1. No sabemos quién es Steve, pero aparentemente ha sido alguien muy muy malo; 2. No vamos a revelar más detalles sobre Jenny”, agregaron. Y aunque la mujer en su mensaje del periódico dijo que había pagado con la tarjeta de crédito de su ex, la gente del Mackay and Whitsunday Life dijo que en realidad no le cobraron. Hasta eso, tuvieron un buen gesto con Jenny, ¿no lo creen?