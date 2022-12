Vaya que hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de librarse de una bronca, sobre todo si se trata de dinero. Cuántas veces no hemos escuchado a muchos sacando pretextos increíble para no pagar lo que deben. Sin embargo, aunque no lo crean, una mujer llevó esto al extremo, pues fingió su muerte para evitar saldar una deuda pero como suele pasar, se le cayó la mentira y gacho.

Desde hace algunos días empezó a sonar fuerte en el internet de las cosas el caso de Liza Dewi Pramita, originaria de Indonesia. Resulta que esta señora le pidió prestados alrededor de 270 dólares (algo así como 5 mil 243 pesitos mexicanos) a una mujer llamada Maya Gunawan y hasta ahí todo iba de maravilla. Aunque eso sí, la situación se puso bastante essstraña más tarde, porque todo se convirtió en una historia digna de La Rosa de Guadalupe, jeje.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Aunque no lo crean, esta mujer fingió su muerte para no pagar la lana que debía

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y de acuerdo con medios locales, la mujer dijo que pagaría lo que le prestaron el 20 de noviembre de 2022, pero llegó la fecha de saldar su deuda y nomás no cubrió lo que debía. Sin embargo, Liza le pidió una prórroga a Maya, quien fijó el 6 de diciembre como el último día para que devolviera la lana. Y sí, como ya se lo imaginarán, una vez más no le entregó el dinero, lo cual consternó por completo a la señora que prestó su dinero.

Aunque aquí la situación se puso muy rara, pues Maya se encontró con una noticia en Facebook que, sin duda, la dejó con la boca abierta: la hija de Liza presuntamente le avisó que su mamá había muerto en un accidente de tránsito… así como lo leyeron. Para hacer todo esto más convincente, en la publicación donde anunciaban el fallecimiento de Liza aparecían varias fotos “del cadáver” y otras imágenes donde se alcanzaba a ver un cuerpo envuelto en una sábana y a dos enfermeros transportando una camilla.

Hasta el momento, Liza no ha aparecido con el dinero

Sin embargo, lejos de creer en las imágenes, Maya notó que había algo raro en ellas. Para salir de dudas, llamó al esposo de Liza para hacer una videollamada y para su sorpresa, no le colgó, como seguramente haría cualquier persona que está pasando por un duelo y más si se trata de la muerte de su esposa. Y fue justo en ese momento cuando a la hija de la mujer no le quedó más que confesar la cruda verdad: todo era un elaborado montaje por parte de su mamá para no pagar la deuda y que incluso entró a su cuenta de Facebook para avisarle a Maya de su supuesta muerte.

Más adelante se supo que la imagen de la camilla era la captura de pantalla de un programa de televisión, mientras que las otras fotos de Liza se las tomaron para que la situación fuera más convincente. A pesar de esta situación y que no sabe en dónde encontrarla, Maya afirmó que no ha denunciado a su deudora ante las autoridades, pues aunque no lo crean, todavía tiene la esperanza de que aparezca y le devuelva lo que debe. Así que como verán, hay quienes hacen de todo para salirse con la suya… hasta fingir su muerte.