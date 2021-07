OLV: Mujer incendia su casa porque nadie le ayudaba con el quehacer

Sabemos que hacer el quehacer no es una tarea tan divertida, pero es muy necesario para tener nuestras casas limpias. Sin embargo, hay quienes a la hora de la limpieza del hogar se ponen un poco intensos, no solo porque quieren que todo quede reluciente y sin ningún rastro de suciedad, también hay quienes se toman esto muy enserio y se prenden cuando nadie les ayuda, como el caso de una mujer que le prendió fuego a su casa.

Sí, así como lo leen, esto no es broma y pa’ colmo, sucedió en nuestro México mágico (por si pensaban que las personas que se robaron puros tenis izquierdos era lo más loco que había dado nuestro país en un buen rato). Resulta que hace unos días se hizo viral la historia de una mujer identificada como Rosario “N”, de 49 años de edad y originaria de la colonia Santa Cecilia, dentro del municipio de Caborca en Sonora.

Aunque no lo crean… esta mujer incendió su casa

Según lo que mencionan distintos medios, la mujer entró en una crisis – y sin deberla ni temerla–incendió su casa con su esposo dentro. Al lugar por supuesto que llegaron elementos de la policía para checar qué era lo que estaba pasando y por qué el domicilio se andaba quemando. Y fue ahí cuando le reveló a las autoridades la razón por la que tomó esta decisión tan drástica: estaba harta de las actitudes de su marido e hijo.

Lo que Rosario “N” declaró fue que se cansó de encontrar a su esposo y retoño sin hacer nada, además de que dejan mucho desorden dentro del hogar porque según ella ninguno de los dos ni siquiera levantaban los platos en los que comían. Es por eso que sacó a su hijo de 25 años de edad y le prendió fuego a la casa, pero afortunadamente el hombre logró salvarse al escapar saltando por la parte del patio trasero.

A Rosario la detuvieron luego de todo esto

Como era de esperarse y después de controlar el incendio, evidentemente la mujer fue detenida por elementos de la policía municipal y trasladada al Ministerio Público, donde espera que se defina su situación legal. A pesar de que no hubo personas heridas ni vidas que lamentar, el cuerpo de bomberos no pudo hacer nada para rescatar el domicilio, pues cuando llegaron el fuego ya había consumido gran parte del lugar.

Por ahora no sabemos qué pasará con Rosario “N”, pero nos queda claro que la sacaron y gacho de sus casillas como para llegar a incendiar su casa. Así que ya lo saben, si ustedes tienen una jefecita que se enoja muy rápido porque no le echan la mano a la hora del quehacer, piénselo muy bien porque no tienen idea de cuándo se le pueda ocurrir prenderle fuego a tu casa porque ya está harta de verte rascándote la panza en el sillón.