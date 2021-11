WTF?! Mujer lanza sopa hirviendo a empleada de restaurante de comida mexicana

No hay duda de que las personas que trabajan en atención al cliente merecen una medalla a la paciencia (y un buen aumento de sueldo), pues eso de interactuar con personas prepotentes y groseras no debe ser tarea fácil. Sobre todo cuando ese tipo de gente no sabe controlar sus impulsos y puede llegar a agredirte con cualquier cosa que tenga a la mano, así sea un plato de sopa hirviendo.

No hablamos hipotéticamente. Una mujer es buscada por las autoridades de Texas, en Estados Unidos, luego de que arrojara sopa hirviendo a la gerente de un restaurante de comida mexicana. ¿La razón de esto? que la mujer afirmaba que su comida estaba tan caliente que había derretido la tapa del recipiente en el que le sirvieron la sopa. WTF?!

La gerente de un restaurante de comida mexicana fue atacada con sopa hirviendo

De acuerdo con medios locales, este incidente ocurrió el pasado 7 de noviembre en el restaurante El Sol de Jalisco, ubicado en Texas. La gerente del lugar, Jannelle Broland, de 24 años, atendió a una mujer que se quejó de que su sopa picante estaba muy caliente y tenía plástico del recipiente donde la sirvieron, por lo cual Broland le ofreció disculpas y un reembolso del producto.

Si bien cualquier cliente estaría satisfecho con esa respuesta, en este caso fue todo lo contrario. Y es que Janelle contó al portal Daily Mail que la mujer no la dejaba hablar mientras le daba las opciones de reembolso y aparentemente lo único que buscaba era atacarla, pues en cuanto tuvo la oportunidad le aventó el plato de sopa hirviendo en la cara.

Aunque la empleada ofreció un reembolso, la mujer le aventó la sopa en la cara

“Estaba inconsolable a pesar de que le ofrecí una comida gratis y un reembolso”, dijo Jenelle Broland, quien le pidió a la mujer que no le hablara mal ya que ella estaba siendo cordial. “‘Cada vez que mencionaba un reembolso o una comida de reemplazo gratis, ella simplemente me interrumpía y decía: “Esto es jodidamente ridículo” o “Mira esta mierda”… No parecía querer nada, solo reprenderme”, indicó la gerente del restaurante.

En el video –que se viralizó a través de TikTok– se puede ver el momento en el que la mujer arroja la sopa a la manager, que tuvo que ir al baño a enjuagarse la cara por el picante en la comida. Inmediatamente las personas en el restaurante comenzaron a grabar a la agresora que se fue del lugar no sin antes de burlarse de lo ocurrido con Jannelle Broland, quien recibió ayuda de sus compañeros de trabajo y otros clientes del lugar.

V

Angry customer who ‘found plastic’ in her takeaway lunch flings HOT SOUP in manager’s face at US Mexican restaurant after being offered a full refund

======https://t.co/BxNhW5DRK0 pic.twitter.com/eOv0d4xo9I — Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) November 10, 2021

Y ahora la policía de Texas la busca por gandalla

Minutos después llegó la policía y la gerente contó todo lo sucedido. Ahora las autoridades están en busca de la agresora, quien deberá responder por lo sucedido, pues la policía de la entidad dijo que no tolerarán este tipo de comportamientos, ya que en este tipo de casos siempre se debe abrir paso al diálogo. ¿Qué les parece? ¡No sean así!