Detallazo: Mujer lleva foto de su esposo fallecido al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’

Lo que está provocando Spider-Man: No Way Home no es normal… Sin duda, hablamos de una de las películas más esperadas del 2021 y más allá de la jugosa taquilla que seguro recaudará o de lo épico de lo que nos mostrará en pantalla, esta cinta es algo que significa demasiado en lo sentimental para mucha gente.

El ejemplo está en la historia de Celmy Medina, una usuaria de Facebook que se hizo viral debido al conmovedor detallazo que tuvo al llevar la foto de su esposo difunto al estreno de la nueva entrega de Marvel Studios. Prepárense porque esta es de esas anécdotas que les sacarán una lágrima.

Mujer lleva la foto de su esposo al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’

El lanzamiento de Spider-Man: No Way Home ha sido impactante en todos los sentidos y nos está dejando cualquier cantidad de anécdotas geniales. POR ACÁ, les platicamos hace poquito sobre la propuesta de matrimonio que tuvo lugar en una sala de cine previo a la proyección de la película… y ahora, tenemos una historia más para contar.

Como dijimos, se trata del caso de Celmy Medina, una mujer de Quintana Roo que ha conmovido a las redes tras una publicación que hizo en Facebook recientemente. La cosa estuvo en que ella fue al cine con su hija… pero también llevaron de manera simbólica a su esposo y padre.

“Y porque no iba hacer la excepción ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas”, dice el post en Facebook que Celmy hizo, donde podemos ver la foto de su esposo Diego, quien falleció en este año.

Desde luego, se puede notar que el señor Diego era super fan de las películas de Marvel Studios ya que en la imagen que Celmy llevó al cine, se ve que el hombre trae puesta una chamarra de los Avengers, misma que colocaron en la butaca de la sala. Incluso en publicaciones anteriores, la mujer ha mostrado que su esposo era un fanático de hueso colorado de Spider-Man.

Por supuesto, el detallazo no ha pasado desapercibido para la gente en redes sociales, donde el posteo tiene más de mil 400 reacciones y ha sido compartido en más de 600 ocasiones. Y los comentarios, como se imaginarán, dejan ver lo conmovidos que muchos usuarios están con esta historia. Chequen acá todo.