Le cayó la voladora: Mujer rastrea su coche robado y detiene al ladrón en una barbería

Cuando alguien sufre algún tipo de robo o asalto, es normal sentir rabia e impotencia. Y aunque muchas personas deciden dejar pasar la situación o encomendársela a las autoridades, hay algunas más que prefieren hacer justicia por mano propia. Así sucedió con una mujer en Detroit en los recientemente cuando por su cuenta, localizó su propio auto.

Pero eso no es lo impresionante del caso. Bianca Chambers, la víctima del robo, también enfrentó al sospechoso que días antes se había llevado su coche. ¿Y qué hizo? La afectada lo encaró dentro de una barbería y se lanzó a golpes sobre él para evitar que escapara.

Roban auto a una mujer en Detroit

Por lo regular, cuando se es víctima de un robo, lo ideal es ir a la policía para reportar el suceso y recibir ayuda lo más pronto posible. Uno nunca sabe lo peligroso que puede ser un delincuente y lo mejor, es acudir a las autoridades. Y eso fue precisamente lo que hizo Bianca Chambers el pasado 12 de julio cuando se dio cuenta que su Mercedes Benz -un regalo de su pareja- había desaparecido del estacionamiento de una plaza en Detroit donde ella hacía unas compras.

Sin embargo, ese mismo día ella se dispuso a seguir la pista del ladrón pues logró encontrarlo no muy lejos de donde se había suscitado el robo. En cuanto dio con él, llamó inmediatamente a la policía, pero el sospechoso ya había escapado cuando las autoridades arribaron.

Aún así, la mujer decidió tomar cartas en el asunto y a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, pidió ayuda a la gente para localizar su automóvil. Durante el par de días que pasaron, recibió informes de que lo habían visto en diferentes puntos de la ciudad e incluso ella lo vio estacionado afuera de un bar cercano a su negocio. “Eso me asustó. Ni siquiera conozco a este hombre y está estacionado afuera de mi negocio”, dijo a The Detroit News… pero la cosa no se quedaría así nomás.

Bianca Chambers enfrenta al ladrón

Pasaron algunos días más y la mujer estaba en su trabajo cuando de repente, recibió un mensaje en sus redes. Algún usuario le dijo que su coche estaba estacionado en el estacionamiento de la barbería 7 Days West y que el sospechoso estaba esperando adentro del establecimiento para que le dieran servicio.

Como la policía no había podido solucionar el problema, Bianca Chambers decidió salirse del trabajo e ir hasta ese lugar. Y sí, ahí estaba su Mercedes. Acto seguido, tal como lo relata The Detroit News, ella pinchó las llantas de su propio auto para evitar que el ladrón escapara nuevamente y para detenerlo de una vez por todas, ella entró a la barbería, lo confrontó y agarró a golpes.

Bianca grabó toda la acción en un video que subió a su cuenta de Facebook y en el clip, se aprecia cómo algunos de los clientes que estaban en esa misma barbería la ayudan a detener al sospechoso, de quien las autoridades no revelaron su identidad. Sin embargo, la policía le dijo a la mujer que podría enfrentar cargos de agresión ya que en Detroit, los habitantes pueden hacer detenciones ciudadanas, pero la ley dicta que no se puede agredir físicamente al arrestado.

Al final, el ladrón del coche -quien aparentemente ya tenía un historial por robo en la ciudad- no presentó cargos contra Bianca, quien recuperó su coche y de una otra forma, puso a un delincuente más tras las rejas. “Simplemente me enojé al ver a ese hombre conduciendo mi auto. No quería que se escapara de nuevo”, dijo ella.