Seguro que todos sabemos lo complicado que es terminar una relación amorosa, sobre todo cuando esta ha sido larga y significativa en todos los sentidos. Pero como diría Gustavo Cerati, “saber decir adiós es crecer” y para eso tendremos el Museo de las Relaciones Rotas.

Algunos se preguntarán de qué va todo esto… Y bueno, debemos decirles que de entrada, es una gran opción para cerrar ese ciclo del corazón roto de una vez por todas. Más allá de eso, es una genial propuesta que llega al Museo del Objeto del Objeto (MODO) con la que podrás contar tu historia y desahogarte de una u otra forma. Te contamos.

Promocional del Museo de las Relaciones Rotas. Foto: Museo del Objeto del Objeto.

La historia detrás del Museo de las Relaciones Rotas

Algunas personas lidian con un rompimiento de diferentes maneras: varios cortan de tajo la comunicación, otras parejas van y vuelven… y luego tenemos la historia de Olinka Vištica y Dražen Grubišić, dos artistas oriundos de Croacia que mantuvieron una relación de varios años allá por los 2000.

La expareja le puso fin a su vínculo amoroso en los mejores términos posibles, pero eso sirvió para que, entre broma y broma, comentaran la idea de tener un lugar donde pudieran guardar todas las cartas, regalos, detalles u otros objetos que habían formado parte de su relación.

Una locura, pensaría cualquiera, pero eso sirvió para que entre 2006 y 2007 retomaran lo pensado y así nació finalmente el concepto del Museo de las Relaciones Rotas. Olinka y Dražen se dedicaron en los años posteriores a recolectar cosas suyas o de otros amigos, familiares y conocidos, hasta que en 2010 inauguraron la galería en Zagreb.

El MODO trae la galería a México una vez más

El concepto del Museo de las Relaciones Rotas (Muzej Prekinutih Veza en su idioma original) ha sido un éxito rotundo. Tan solo para que se den una idea, luego de probar fortuna en su natal Croacia, el proyecto inauguró una sede en Los Ángeles además de que la propuesta ha llegado a diferentes países con exposiciones diferentes. Y claro, México ha formado parte de ello.

Acá en la CDMX, el Museo del Objeto del Objeto es la sede que regularmente alberga y coordina las actividades de la galería. Ya se trajo una vez en 2014 y volverá a la capital mexa en este 2022, con la encomienda abrirle un espacio a los corazones rotos de la gente que ande por acá.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Si vienen de un rompimiento, ustedes pueden donar algún objeto de su relación pasada para la galería. Y bueno, no es necesario que sea algo referente a una situación de pareja, sino que también pueden cooperar con algo que tengan de alguna vieja amistad que ya no funcionó o de su vínculo con algún familiar, etc.

Como dicen en el sitio web del MODO, “la exposición da oportunidad a las personas de contar su historia e iniciar una nueva etapa fresca y vital a través de un acto creativo de desapego“. Repetimos: es una propuesta curiosa y genial, ¿no lo creen?

¿Qué debo hacer si quiero ir al Museo de las Relaciones rotas?

Si le quieren entrar, solo deben hacer esto:

1. Entrar a la página web del museo: Museum of Broken Relationships.

2. En el menú de la parte superior, dan clic en el apartado ‘Contribute’, luego van a ‘send your item’, después seleccionan la locación (México) y le pican al botón de ‘next’.

3. La página les desplegará un formulario que deberán llenar con su nombre, correo, número, descripción del objeto que donarán, la duración de su relación, una descripción de su historia y listo. Tienen hasta el 25 de agosto para llenar la solicitud.

4. El 1 de septiembre se les notificará por correo si su objeto fue seleccionado para la exposición. En caso de que sí, deben pasar a entregar el objeto al MODO entre el 5 y 18 de septiembre.

5. Y pues ya, solo queda caerle a la exposición del Museo de las Relaciones Rotas a partir del 18 de octubre.

Entonces, ¿le entran o qué onda?