“Suerte, papi”: Niña dibuja el CV de su papá para ayudarlo a encontrar trabajo

Además del grave tema de salud, lamentablemente la pandemia del coronavirus ha traído desempleo a todo el mundo. En los últimos meses nos hemos enterado de personas que se quedaron sin chamba y están haciendo todo lo posible para salir adelante a pesar de que las cosas aún están complicadas. Sin embargo, una niña hizo algo muy especial para intentar motivar a su papá, que no tenía cómo mantener a su familia,

Resulta que hace algunos días y gracias a la magia del internet de las cosas se hizo viral la historia de Mailén Díaz, una pequeña de nueve años y su padre, Gustavo, originarios de Buenos Aires, Argentina. Como comentábamos antes, tanto él como su esposa terminaron sin empleo a raíz del COVID-19, es por eso que el hombre decidió salir todos los días a la calle y tocar las puertas para ofrecer a pie sus servicios.

Esta niña le dibujó un tierno CV a su papá

Sin embargo, y de acuerdo con diversos medios, nadie le abría al señor Gustavo porque muchas de esas personas no lo conocían; es más, les daba miedo atenderlo. El padre de familia regresó a su casa desmotivado porque no tenía dinero para darle de comer a sus hijas, pero no contaba con que Mailén, en un intento de echarle la mano y para levantarle el ánimo, dibujó un CV para que fuera más fácil para el encontrar un trabajo.

En la imagen que inicia con un contundente “Corto Pasto Gustavo”, se puede ver a un hombre con una podadora y a su lado un pequeño jardín. Para que se den una idea de cuánto lo quiere, la niña le dio forma de flores a las letras, escribió el número telefónico de su papá y hasta el final le dejó un tierno mensaje “suerte papi”. Por supuesto que este letrero llegó a las benditas redes sociales, donde se encargaron de hacerlo llegar a todos lados.

¡Ahora tiene un montón de ofertas de trabajo!

El emotivo gesto de Mailén conmovió a miles de personas, quienes aplaudieron el enorme gesto que tuvo con su padre. El señor Gustavo cuenta que: “Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”.

Por fortuna para él y su familia, y sobre todo gracias al dibujo de la niña, su teléfono no para de sonar con diferentes propuestas de trabajo de distintos barrios de Buenos Aires, quienes buscan que corte su pasto y arregle sus jardines. “Imagínate que ahora estoy enojado con mi nena porque estoy desbordado de trabajo y no llego a cumplir con todos”, dijo bromeando el orgulloso padre quien pasó del desempleo a tener varias ofertas de la noche a la mañana.