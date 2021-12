Qué bonito: Niño festeja su cumpleaños como chofer de autobús en honor a su abuelito

Sin duda, cuando éramos niños teníamos muy claro que nuestras fiestas de cumpleaños con una temática especial (como ESTA niña). No importaba si era de tu película, caricatura, videojuego o personaje favorito, el chiste es que queríamos que todo a nuestro alrededor estuviera adornado con algo de esto. Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar que un niño rompió con todo esto al celebrar un nuevo año de vida vestido como chofer de autobús, aunque esto tiene una historia sumamente especial.

Resulta que hace unos días se hizo viral en Facebook y otras redes sociales, el caso de un pequeño llamado Ian y su abuelito, Otilio Valdez. Ambos son originarios de Matamoros, Tamaulipas y como era de esperarse, se robaron el corazón del internet de las cosas porque el chico de seis años decidió homenajear al señor disfrazándose como su profesión. Pero eso no fue todo, ya que la piñata y todo en su fiesta tuvo qué ver con este emotivo tributo que nos conmovió.

Este niño festejó con todo su cumpleaños como chofer

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, el niño se puso camisa, corbata y hasta lentes parecidos a los de su abuelito. Por si esto no fuera suficiente, también le hicieron un gafete con su foto y nombre como el que usa Don Otilio en su trabajo dentro de una empresa de autobuses de pasajeros. Claro que no podía faltar el pastel que tenía un paisaje espectacular y hasta hubo un cuadro para tomarse fotos que iba con la temática de la fiesta. No se les fue ningún detalle.

“Después de ya no sé cuánto tiempo de no usar corbata; solo por cumplirle a mi güero en su cumple. Verlo feliz es lo mejor de esta vida. Felices primeros seis añitos”, escribió Otilio Valdez en su cuenta de Facebook. Por otro lado, Mitzi Valdez, la mamá de Ian comentó que esta fiesta temática solo era una mínima muestra del amor y admiración que su hijo siente por su abuelo –o como el pequeño lo llama de cariño, su papi autobús–, porque realmente quiere ser como él.

“Hoy en su cumpleaños quiso ser como él: festejar siendo operador de autobús, y yo haciendo lo imposible para que estuviera feliz y todo fuera algo similar porque no venden nada de la empresa para piñata”, declaró la madre orgullosa. No cabe duda de que la familia de este niño se rifó como los grandes para darle un cumpleaños que tanto él como su abuelito probablemente nunca olvidarán. Así que ya lo saben, los superhéroes y otros personajes están pasados de moda, lo de ahora es tener una temática muy personal.