Lo que necesitas saber: De acuerdo con el comité Nobel, Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido y los ganadores del Nobel de Economía explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció esta mañana a los ganadores del Nobel de Economía 2025: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son los reconocidos este año. De acuerdo con el jurado, la mitad del reconocimiento es para el primero, la otra para los dos últimos.

Ganadores del Nobel de Economía 2025 / Captura de pantalla

La innovación es creativa y destructiva a la vez, explican los ganadores

Los trabajos de los galardonados “muestran cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar un crecimiento sostenido”, asegura el jurado encargado de la entrega del Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas, más conocido simplemente como el Nobel de Economía.

De acuerdo con los organizadores, Joel Mokyr es merecedor de la mitad del Nobel de Economía 2025 por “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que Philippe Aghion y Peter Howitt se llevan la otra mitad del reconocimiento por haber creado la llamada “teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

Sobre los ganadores del Nobel de Economía 2025

Joel Mokyr nació en Países Bajos en 1946, es doctor por la Universidad de Yale y actualmente es profesor de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. En su trabajo, buscó fuentes históricas para descubrir qué provoca el crecimiento sostenido, el cual se está convirtiendo en una “normalidad” dentro de la economía mundial.

“Demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué”.

Nobel de Economía 2025 / Ilustración: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Por su parte, Philippe Aghion nació en Francia en 1956 y es doctor por la Universidad de Harvard, mientras que Peter Howitt es de Canadá (1946) con doctorado de la Universidad de Northwestern.

Aghion y Howitt crearon un modelo matemático para la llamada “teoría de la destrucción creativa”, la cual explica por qué la innovación es creativa y, a su vez, destructiva: “cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo”.