Lo que necesitas saber: Algunos de los nuevos emojis son un meteorito, un pepino, un faro de luz, un cazamariposas y una goma para borrar.

Como cada año, el catálogo de emojis se ampliará con nuevos iconos que sin duda más de uno usará sin parar… y la Emojipedia reveló la lista de la nueva tanda de figuras y expresiones que llegarán a Android y iOS durante este año.

Emojis que llegarán este año // Foto: Especial (Pexels)

Los nuevos emojis que llegarían próximamente a nuestros celulares

Tenemos emojis por montón y nunca serán suficientes para poder intentar expresarnos por mensaje… así que a la enorme lista de iconos se suman otros nueve que llegarán este 2026.

Y aunque esta vez no llegarán tantos emojis como en otros años, esto no quiere decir la lista publicada por Emojipedia, no tenga cosas interesantes.

Pero bueno, vamos directo a las novedades. El nuevo emoji es un gesto serio que mira con los ojos entrecerrados. Además, tendremos un pulgar señalando a la izquierda y otro a la derecha.

Lo demás en la lista es una mariposa monarca, un meteorito, un pepino, un faro de luz, un cazamariposas y una goma para borrar.

Emojis que llegarán este año // Foto: Emojipedia

Aún pueden ser modificados, incluso reemplazados…

Esta solo es la lista preliminar, pues Unicode debe revisar las propuestas para Emoji 18.0 y pueden haber cambios en los emojis que ya te mencionamos. Tal es el caso de la cara con los ojos entrecerrados, que se propone cambiar por una cara agrietada.

Emojis que llegarán este año // Foto: Emojipedia

Se espera que esta semana se reúnan para discutir este cambio y, de aprobarse, este sería el segundo año consecutivo en el que se modifica un emoji por recomendación de la fase de revisión pública del proceso de creación de emojis.

En fin. Habrá que ver como terminan y estar al pendientes de su fecha de lanzamiento… que muy seguramente será dentro de este año.