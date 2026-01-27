Lo que necesitas saber: El escritor ganador del premio recibirá 175,000 dólares y una escultura de Martín Chirino.

¡Orgullo mexicano! El escritor David Toscana ganó el Premio Alfaguara 2026 con su novela ‘El ejército ciego’. Así lo dio a conocer la editorial española este 27 de enero.

David Toscana // X:@FILGuadalajara

David Toscana es el ganador del premio alfaguara 2026

Mientras todo el mundo andaba pendiente de la nueva movida de Trump, la editorial Alfaguara anunció que el mexicano David Toscana es el ganador del galardón que se otorga anualmente a la obra que desde el punto de vista del jurado, ayuda a la difusión por todo el mundo de la literatura en lengua española.

En este caso, El ejército ciego fue seleccionada porque en ella el autor “crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia“.

Si no quieres perderte la oportunidad de leer esta novela, anota la fecha en tu calendario, pues saldrá a la venta simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos el próximo 26 de marzo.

Premio Alfaguara de novela 2026 // X:@AlfaguaraES

Obras imperdibles de leer de David Toscana

Esta es la oportunidad perfecta para recordar algunas de las obras imperdibles de David Toscana que debes tener en tu colección:

Olegaroy

Sin duda, una de las obras que no podemos pasar por alto es Olegaroy, novela que fue galardonada en 2017 por el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores Para Escritores.

Ambientada en el Monterrey de 1949, la novela retrata la vida de un adulto que investiga por su cuenta el asesinato de una joven. Es una comedia sátira que muestra el miedo a la muerte.

El ejército iluminado

Publicada en 2006, la novela nos narra la historia de un profesor de 1968 que fue despedido por despertar instintos violentos en sus alumnos, quien decide reunir a 5 niños que se vuelven su “ejército iluminado”.

Con este nuevo grupo, el profesor intentará cruzar el río Bravo en busca de recuperar Texas para México. Una historia que nos muestra lo caótico que es el amor a la patria.

La ciudad que el diablo se llevó

Por último pero no por eso menos importante, La ciudad que el diablo se llevó nos muestra como cuatro protagonistas inconformes con la vida buscan constantemente intentar escapar de su realidad.

Ambientada en Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial, los cuatro amigos intentan sobrevivir a la marginación con la rebeldía y el alcohol.