WTF?! Papá obliga a su hija a pedir disculpas por bailar twerking en TikTok

Los jóvenes de ahora tienen más probabilidades de acceder al mundo de internet a una edad más temprana de la que nosotros lo hicimos. Algo que actualmente crea controversia porque muchos de ellos postean cosas que quizá no deberían a su edad, y de paso sus papás ni se enteran hasta que la cosa se vuelve viral.

Quizá eso fue lo que le ocurrió a una jovencita en TikTok que fue obligada a pedir disculpas públicas en dicha plataforma, luego de que su papá descubriera un video donde ella bailaba twerking como parte de una tendencia. WTF?!

El hombre obligó a su hija a pedir disculpas por bailar en TikTok

En un video que también se hizo viral, la jovencita en cuestión pide perdón por el material gráfico que ha subido a su cuenta.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron”, menciona.

“Tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas” dice el señor

A su lado está el papá (muy enojado) asegurándose que la niña diga el mensaje en cuestión. Después le da una regañada por lo que hizo y le dice que ella ha sido educada en casa y no tiene por qué recurrir a este tipo de acciones (?).

“¿Eso eres tú, esos videos te representan en algo? ¿tú eres eso? Tú eres una niña de casa, eres una niña que estudia y va bien en la escuela, tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas, las nalgas las enseñan las put*s”, dice el señor.

Por más padres así, que corrigen sus hijos e hijas a tiempo, cuiden lo que hacen sus bendiciones menores de edad en tiktok o en cualquier red social pic.twitter.com/9ptcoWh7oc — ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (@escup1tajo_bebe) March 4, 2021

En redes sociales aplaudieron y criticaron la acción del papá

El video por supuesto creó opiniones encontradas. Por un lado, muchos usuarios (en su mayoría señores y señoras de internet) aplaudieron que el papá haya reprimido a la chica y le enseñe a ‘darse a respetar’ en redes sociales. Además, lo felicitaron por estar al pendiente de lo que su hija hace en la web.

Por el otro, algunos criticaron al papá por haber exhibido a su hija en internet al obligarla a grabar la disculpa. Y no sólo eso, sino que también le reprocharon que juzgue tan duro a la joven por un simple baile que la niña vio en TikTok e intentó replicar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? 🤔

Que asco que humillar a sus propios hijos les parezca algo bueno. Se le nota en la cara la rabia pero uno se mete a ver las respuestas a este tuit y encuentra las razones. Puro bobazo reprimido y machista. — Cherry Bomb (@poopdiamonds) March 4, 2021