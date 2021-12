Youtuber coreano da a probar quesadillas a sus papás y su reacción es una joya

No los culpamos, la verdad… Siempre es un gusto ver la reacción de personas del extranjero que prueban algún platillo mexicano por primera vez, pues la mayoría de las veces éstas terminan con lágrimas o cara de felicidad tras descubrir que nuestra gastronomía (tacos, quesadillas, enchiladas, etc.) no por nada es de las más reconocidas en el mundo.

Una vez más eso quedó claro gracias a un video viral de TikTok publicado por el profesor y youtuber coreano, Jinseop Lee (de quien ya habíamos hablado antes gracias a un cover que le hizo a Valentín Elizalde), en donde nos muestra la reacción que tuvieron sus padres en Corea al probar por primera vez unas ricas y deliciosas quesadillas.

Los papás de un youtuber coreano probaron las quesadillas por primera vez

El video publicado en la cuenta de Jinseop Lee nos deja ver un comal donde se calientan varias tortillas de harina y un par de sartenes con guisados. La grabación también nos muestra a los papás del youtuber que comen un par de quesadillas (a ojo de buen cubero, se ven que son de bistec con queso) a las que cuales les ponen su respectiva salsita verde.

Por si quedaban dudas de que esto no ocurriera en Corea, en la parte de atrás de la casa podemos ver una pantalla con Netflix y contenido que está escrito en coreano (o sea tampoco es garantía, pero nosotros le creemos a nuestro compadre el Jinseop. En fin, acá les dejamos el video en cuestión que nomás’ de verlo ya me dieron ganas de ir por unas quesadillas:

https://www.tiktok.com/@jinseop.coreano/video/7046445603089304837?_t=8Oa7XtpyWov&_r=1&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Parecería que ya tienen técnica en cuanto a ponerle salsa a todo

Una de las cosas que llaman la atención es ver que, si bien es su primera vez comiendo quesadillas, los padres del youtuber parecen tener experiencia en el fino arte de ponerle salsa a las quesadillas y hasta agarrarlas de ladito para evitar que se caiga el producto que tiene de relleno. Algo que Jinseop asegura sus papás hacen por instinto, pues no les dijo cómo comer sus quecas.

En fin, nos da gusto ver que los platillos mexicanos llegan cada vez a más lugares del mundo. Eso y que la gente se enamora de ellos tanto como nosotros.