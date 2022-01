Salió caro el sueño: Pareja se queda dormida en el cine y terminan encerrados en plaza comercial

Sin duda, ir al cine es una experiencia increíble. No solo se trata de ver una película que esperabas o que de plano te encontraste por ahí en la cartelera, para algunos es un verdadero ritual en el que durante unas horas, se pierden viendo una historia acompañada de palomitas, nachos y refresco. Sin embargo, hay quienes de plano usan las salas para echarse un sueño, tal como ocurrió recientemente con una pareja que se quedó dormida.

Sabemos que de repente nos acomodamos en los asientos del cine y, cuando traemos cansancio acumulado, nos perdemos por completo en los brazos de Morfeo. A todos nos ha pasado, no se hagan, la gran mayoría se han echado un coyotito no pasa de perderte la cinta pero, ¿qué sucede cuando tu sueño es tan profundo que despiertas y el complejo de plano ya está cerrado? Bueno, pues eso le pasó a unos jóvenes y rápidamente se hicieron virales.

Ah caray, ¿cómo está eso de que una pareja se quedó dormida en el cine y los encerraron?

A través de su cuenta de TikTok, una pareja contó la essstraña experiencia que vivieron cuando ambos se quedaron dormidos en medio de una película. Resulta que este par de jóvenes decidieron ir a la última función del día y evidentemente, después de un rato se echaron un sueño en la sala. Hasta ahí todo bien, pero la cosa se complicó cuando despertaron y se dieron cuenta de que no solo el cine estaba cerrado, también la plaza comercial.

“Oigan nos quedamos dormidos en el cine, son las tres de la mañana. No hay nadie, no sabemos cómo salir”, dijo la chica en el video, mientras que el joven de plano pidió ayuda a quienes los estuvieran viendo jiar jiar jiar y porque no podía faltar, sonó un “estamos perdidaaaas”. Como era de esperarse, el clip se viralizó en la plataforma de videos, donde miles de personas comentaron sobre esta situación sumamente peculiar.

Al final lograron salir, pero con un problemita

Por supuesto que muchos se quedaron con las ganas de saber cómo fue que la pareja salió de la plaza, pero no se preocupen, que ellos mismos lo respondieron. En un par de videos mencionaron que dieron varias vueltas por el lugar hasta que se encontraron con un guardia, quien les dijo que los dejaría ir pero tenían que pagar el estacionamiento. Y fue en ese momento donde una vez más tuvieron un problema, pues debían 180 pesos y solo tenían un ajolote (50 pesitos, vaya).

La mala noticia es que ninguno de los dos traía esa cantidad en la cartera, a lo que el guardia de seguridad les comentó que si querían irse tendrían que darle un objeto personal de valor de la chica con un valor similar. Sin embargo, el joven dice que se negó y sólo le dio unos calcetines. No sabemos si esta historias es 100% real, pero nos queda claro después de todo esto que quedarse dormido en el cine sale bastante caro, ¿no creen?