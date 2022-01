“¿Tanto ped# por esto?”: Mujer sin cubrebocas tose en el cine y provoca una pelea

Algo que ha caracterizado a esta pandemia, tristemente, es la gente aferrada a no usar el cubrebocas como se debe, ¿verdad? Pues por acá te traemos un nuevo caso de personas así, ya que a una mujer que no traía el cubrebocas puesto en una sala de cine le ganó un poco la tos y eso desató una pelea (WTF?!).

La cuenta de Los Supercívicos compartió el video que vas a a ver a continuación con un mensaje que describe perfecto lo ocurrido. “Película – Lord And Lady “I Don’t Give A Shit”; Genero – Terror Cómico Ignorante; Dirección- Ómicron; Idioma- Spanglish”, le pusieron.

Y es que eso último de spanglish lo dicen porque aunque las personas que protagonizan el material hablan primero en español, luego sacan sus mejores dichos en inglés para desafiarse e insultarse… pero vamos primero con el principio.

De acuerdo con lo que vemos en el video, la mujer que es grabada habría tenido un poco de tos al interior de la sala de cine donde todo sucedió. Y claro, como nos sucede a muchos hoy en día por culpa del COVID-19, eso generó que más de uno levantara las cejas (espacio cerrado, una mujer tosiendo, récord de casos por todos lados, Delta y Ómicron fusionándose para formar Deltacron… se justifica el temor, ¿no?).

La mujer no quería ponerse el cubrebocas a pesar de andar con tos

Pero lo malo no fue sólo que le agarrara la tos en pleno cine, lo que causó que alguien le reclamara de forma airada fue que no traía puesto el cubrebocas y no parecía tener intención de ponérselo.

“¡Usa tu cubrebocas!“, dice la persona que graba el video en repetidas ocasiones a la mujer, a lo que ella se limita a decir cosas como: “Te calmas” y “Si me lo pides por favor, me lo pongo” (típico).

Luego de eso es cuando la discusión comienza a tomar otros tintes. “¡Úsalo! ¡Estás tosiendo! ¡Inconsciente que eres!”, le dicen; pero cuando ella ya había sacado su cubrebocas, el hombre que la acompañaba se encedió y vino la discusión en spanglish que casi llega a los golpes.

Y todavía preguntó que si tanto problema por no ponerse la mascarilla…

Y es en ese momento es cuando se da la frase más memorable de entre toda esta vergonzosa escena, pues la mujer se pone el cubrebocas y minimiza la importancia de no haberlo traído puesto desde antes al decir “¿Tanto pedo por esto?”. Es más, la pareja sugiere a quien les reclamó que si no quiere contagiarse, pues que no salga (jajajaja no bueno).

Película- Lord And Lady “I Don´t Give A Shit”

Genero- Terror Cómico Ignorante

Dirección- Ómicron

Idioma- Spanglish 🎦 pic.twitter.com/NeWznTKCtp — Los Supercívicos (@supercivicosmx) January 7, 2022

Una joya de video, ¿apoco no? Tanto trabajo y pesadez que es traer un cubrebocas o cubrirse cuando nos da un poco de tos. ¡Tooooodo un martirio!