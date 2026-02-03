Lo que necesitas saber: Este nuevo peluche se ha hecho tan famoso que otros países ya están comenzando a realizar pedidos masivos.

Aún no podemos superar la llegada de los Ternurines y Labubus en nuestro país y ambos tendrán competencia con un juguete defectuoso que está siendo toda una sensación en China: el “caballo llorón”.

Nuevo peluche sensación en China // X:@noonesapp (captura de pantalla)

El inesperado origen de la nueva sensación en China: el “caballo llorón”

Estamos ante la inminente llegada de un peluche que pinta para ser la nueva sensación entre los jóvenes… incluso superando al éxito de los Ternurines o los Labubus. Te hablamos del “caballo llorón”.

¿De qué se trata? La tienda Happy Sister en la ciudad de Yiwu, China, creó un caballo rojo de peluche, con la diferencia de que el juguete tuvo un error al ser fabricado y, en vez de tener una gran sonrisa, esta se encuentra invertida.

Este “error” muestra una expresión de tristeza y, para rematar, las fosas nasales del caballo, como también quedaron invertidas, se interpretan como lágrimas… motivo por el cual fue nombrado como “crying horse“.

Nuevo peluche sensación en China // X:@noonesapp (captura de pantalla)

La empresa nunca descubrió quién cometió el error de coser el hocico del caballo al revés… y como ha sido todo un éxito en ventas, les dieron una bonificación a todos sus trabajadores.

Pero… ¿por qué se ha vuelto tan popular?

Tal y como les pasó a los Labubus (quienes pelearon contra los Capibaras), este nuevo peluche se ha popularizado gracias a la tendencia de los últimos años de conseguir juguetes con rasgos “feos-lindos”.

Pero agárrate porque su popularidad se debe a motivos más profundos. El “caballo llorón” ha sido el éxito en China debido a la interpretación que se le da al peluche.

Según medios locales como SCMP, la gente considera que la expresión del caballo captura el espíritu del cansancio y la tristeza que genera trabajar.

Nuevo peluche sensación en China // X:@noonesapp (captura de pantalla)

Además, como el peluche aún tiene su versión “normal” en la que su sonrisa está puesta en su lugar, las personas lo han comparado con la sensación al salir del trabajo.

Este invento es todo un éxito que nadie vio venir, pues refleja la situación de muchas personas en todo el mundo, no solo en China… de ahí que ya se han realizado pedidos de otros países. ¿Te gustaría comprarte uno?