Bien dicen que los perritos, para mucha gente, son la mejor compañía. Y aunque eso suena a cliché, aquí tenemos otra prueba de que un lomito siempre nos alegrará el corazón.

A través de TikTok, se hizo viral un video donde podemos ver a una perrita chihuahua mientras acompaña a su dueño, un taxista de Morelia, Michoacán. Pero lo curioso del asunto es que esta pequeña animalita hasta cobra el dinero. Awww.

La perrita Chiqui a bordo con su dueño trabajador de un taxi. Foto: Captura de TikTok.

La perrita que acompaña a su dueño taxista y se hizo viral

Una de las cosas geniales de las redes sociales es que donde sea, siempre nos encontraremos perritos chidos y a sus dueños buena onda. Ahí tienen por ejemplo la historia de un perruno en Colombia que dejaron abandonado en un taxi, hasta que el conductor decidió adoptarlo (pueden leerla POR ACÁ).

Y ahora, aquí les traemos otra historia que involucra a un canino y a un taxista. Como les contábamos, una tiktoker identificada como Teresa Castro salió a dar la vuelta allá en tierras michoacanas, abordó un taxi y se llevó una gran sorpresa cuando vio que una chihuahua acompañaba al conductor.

La perrita Chiqui recibiendo el dinero de una pasajera. Foto: Captura de TikTok.

Y su historia es curiosa ya que esta hermosa perrita llamada Chiqui acompaña a su dueño e incluso sabe recibir el dinero de los pasajeros. En el video que compartió Teresa, podemos ver a la lomita agarrar con el hocico 100 pesos para luego entregárselos a su dueño. Muy tierno todo, la verdad.

“Tomé un taxi y llevaba a su perrita ‘Chiqui’; me comentó el señor David (dueño del taxi) que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar“, se lee en la descripción del video de TikTok.

El clip lleva poco más de un día de haberse subido a esa red social y ya lleva más de 160 mil reproducciones… y las que le faltan seguro. Como era de esperarse, el posteo se ha llenado de comentarios muy positivos donde la gente habla de lo maravillosa que es la Chiqui y los perritos en general. Aquí abajito pueden ver toda la onda.

@teresacastroavila Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita “chiqui”; me comento el señor David(dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, asi que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño#perritos #perrostrabajando #buenosdueños #lamejorcompañiadelmundo #elmejoramigodelhombre ♬ sonido original – a_josephhb