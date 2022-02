Suave experiencia: Le arman un curriculum a perrito para ayudarlo a encontrar una nueva familia

Si algo nos queda muy claro es que las historias de lomitos nos levantan el ánimo cuando más lo necesitamos. Sin embargo, también hay algunas que logran conmovernos hasta lo más profundo de nuestros corazones por distintas razones. Tal como el caso que les contaremos en esta ocasión, pues resulta que a un perrito le armaron un curriculum vitae para ayudarlo a encontrar una nueva familia que le de todo el amor que se merece.

Por acá les hemos platicado sobre distintos doggos que fueron contratados “para trabajar” e incluso tienen su propio gafete y toda la cosa (AQUÍ pueden checar un ejemplo). Pero ahora, en lugar de encontrarle una chamba con un CV mejor redactado que el de muchas personas , en Argentina están usando esta herramienta laboral con Negro, un peludo que ha tenido que pasar por un montón de situaciones complicadas. Ahí les va cómo está la cosa.

Este perrito perdió a su dueño, pero le están ayudando para encontrar otra familia

De acuerdo con Milenio, este perrito en realidad vivía con su dueño llamado Diego Beider, un hombre de 50 años que lamentablemente murió de manera repentina hace unos días,, dejando al pobre lomito sin hogar. De hecho, mencionan que así como Hachiko, este suave animalito volvió al lugar donde velaron a su amo con la esperanza de encontrarlo y haciendo que su historia se hiciera viral.

A pesar de que algunas familias lo adoptaron, lamentablemente no encontraron un lugar ideal para Negro, incluso un sujeto que se hizo cargo de él lo maltrataba y hacía que el pobre peludo no comiera por días. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues afortunadamente las amigas de su dueño lo rescataron y aunque no se pueden quedar con el doggo, decidieron hacerle un curriculum con algunas de sus habilidades y capacidades para encontrar una nueva familia.

Es cuestión de tiempo para que Negro tenga el amor que tanto se merece

Así como nosotros le haríamos para buscar chamba, el CV de este perrito menciona su formación, logros, intereses, su experiencia y hasta competencias, entre las que podemos destacar que se porta bien, da amor total, sabe viajar en auto, se autogestiona, es súper fiel y un gran compañero. Por si esto no fuera suficiente, también adjuntaron una fotografía del lomito y hasta dejaron muy claro que está listo para llegar a otro hogar.

Hasta el momento de redactar esta nota, Negro todavía no logra encontrar a una familia que esté tan calificada como él, pero estamos seguros que es cuestión de tiempo para que lleguen las personas correctas que puedan darle a este doggo el amor y la atención que tanto se merece. Pero mientras eso pasa, debemos reconocer que su curriculum vitae está mejor redactado y organizado que muchos que hemos visto.