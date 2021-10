¿Neta? Piden sustituir a la directora de una escuela por publicar foto de Iron Maiden

Pues con la novedad de que para algunos padres y madres de familia, de allá de Canadá, eso de ser fan de Iron Maiden puede representar un peligro para la sociedad. Tanto así, que lanzaron una petición para que la directora de una escuela sea transferida precisamente por publicar una foto en alusión a la banda.

Vamos a conocer la historia a continuación

Esta peculiar historia tiene lugar en la ciudad de Saint Catharines, según información del New York Post. Resulta que padres y madres que envían a sus hijos a la escuela Eden High School, pusieron el grito en el cielo cuando la directora, Sharon Burns, compartió en su cuenta de Instagram una foto donde mostraba su amor por Iron Maiden.

Y sí, adivinaste, la petición para que fuera transferida “inmediatamente” por eso, fue lanzada a través de Change.org. Literal, la petición se titulaba “Eden High Schol Principal, Sharon Burns, Needs To Be Transferred Inmediately!”.

La foto en cuestión ya no se encuentra en el Instagram de la directora, pero en ésta se observaba una figura del personaje más representativo de la banda junto a nota con el nombre ‘Eddie’ escrito, además de un corazón que en su interior tenía el número 666.

Dicen que fue el ‘666’ lo que detonó su furia contra la directora

Sí, todos sabemos las creencias que se tienen respecto a ese número, pero cualquiera que sepa algo de música entiende que la banda lo usa como un elemento de su identidad y nada más. Pero en fin, los padres y madres de la comunidad no lo vieron así.

Ahora bien, cuando se difundió que su problema con la directora era su amor por Iron Maiden, los mismos que lanzaron la petición la configuraron un poco para intentar aclarar que a nadie le preocupaba eso. El problema, explicaron, era la publicación del número 666 por “ir en contra de los valores de la escuela y la comunidad”.

No te compartimos el link de la petición porque ésta ya fue cerrada. Consiguió la increíble cantidad de 553 firmas, muuuuuy pocas en comparación a otra petición lanzada también a través de Change.org, pero ahora en favor de la directora.

También lanzaron una petición para apoyar a esta fan de Iron Maiden

Ohhhh sí, muchas personas consideraron una ridiculez (osea, lo que es) que se anduviera exigiendo la transferencia de Sharon Burns, y ésta ya rebasó con facilidad esas 553 firmas. Para el día en que se publica esta nota, ya casi llega a las 19 mil.

“Es ridículo que un par de padres juzguen su papel como directora basándose en una publicación de Instagram. Eden High School es una escuela pública, no una escuela cristiana. Si de alguna manera no le agrada el director de la escuela de su hijo, nieto, pariente, etc., envíelo a otra. Ella no transmite más que amor y bondad, y es probablemente una de las mejores y más entusiastas directoras que haya tenido la escuela“, señala la campaña en favor de Burns.

Jajajaja vaya historia, neta… los integrantes de Iron Maiden todavía andan de estreno con su nuevo álbum y allá en Canadá peléandose por ellos. En fin.