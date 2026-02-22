Poesía en medio de la ciudad: El Orquideario de Chapultepec

Lo que necesitas saber: Las orquídeas son flores enigmáticas y en México existen más de mil especies diferentes. El Orquideario del Bosque de Chapultepec es un lugar perfecto para admirarlas de cerca.

Las orquídeas son unas de las flores más enigmáticas de la naturaleza. Dentro del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, hay algo así como un santuario de techos largos y aire puro donde podemos contemplar el proceso de crecimiento de estas flores que comúnmente crecen en climas tropicales o incluso en pantanos y zonas de montaña. El Orquideario de Chapultepec es el más hermoso de la CDMX.

Conoce la vida de las orquídeas./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

En México hay más de mil especies diferentes de orquídeas y en este lugar especial podemos conocer y admirar la belleza de al menos 200 variedades de este tipo de flores, entre especies nativas e introducidas. Todas son espectaculares.

Este invernadero está diseñado especialmente para el cultivo y el cuidado de esta familia de plantas. Ahí florecen como si estuvieran en su hábitat natural y están bien dispuestas a recibir visitantes.

Orquídeas en México

Las orquídeas tienen un encanto muy especial y son la tercer familia de flores con mayor cantidad de especies en nuestro país, después de las compuestas (la familia de los girasoles) y las leguminosas de flores amariposadas. Este orquideario ubicado en el corazón de la CDMX ofrece un gran espectáculo natural de belleza y color.

Las orquídeas se caracterizan por sus colores y formas caprichosas./Imagen Unsplash

Según datos científicos, las orquídeas existen desde hace varios millones de años, sobrevivieron a la era de los dinosaurios y son muy valoradas entre las diferentes culturas. En la Grecia clásica estaban asociadas a la fertilidad y en China tenían un significado cultural y filosófico y se les asociaba con la sabiduría y la nobleza.

Los antiguos mexicanos les daban usos rituales, culinarios y medicinales y representaban el prestigio social. Los mexicas y los mayas las consideraban una extensión de los dioses sobre la tierra, estaban vinculadas con la vida, la muerte y la fertilidad y también admiraban su singular belleza.

Este tipo de flores eran muy valoradas entre las antiguas culturas./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Seguramente había orquídeas en los jardines botánicos del emperador Moctezuma, conocido como un gran amante de la naturaleza. Estos lugares antiguos estaban bien organizados y resguardaban una extensa colección de plantas medicinales, ornamentales y aromáticas, los más conocidos estaban en Oaxtepec, El Peñol y el antiguo Bosque de Chapultepec.

Flores exóticas en Chapultepec

Un sitio como el Jardín Botánico de Chapultepec resulta necesario para una gran ciudad como la capital mexicana. Ahí tenemos un lugar dedicado a las bellas orquídeas, flores que se caracterizan por la complejidad de sus formas y por la increíble coloración de sus pétalos y que pueden crecer en las ramas de los árboles de las selvas tropicales o hasta en los bosques de pino.

Flores sorprendentes en medio de la ciudad./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Entre los estados mexicanos con más diversidad de orquídeas están Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, donde a la localidad de Coatepec se le conoce como la Capital de las Orquídeas en México por la gran variedad de estas flores que crecen en sus bosques de niebla.

El orquideario más importante de la CDMX

El Orquideario de Chapultepec abrió sus puertas en 2006 junto con el Jardín Botánico con el objetivo de exhibir, conservar y difundir el conocimiento de las plantas mexicanas con talleres, pláticas, seminarios y otras actividades.

Las orquídeas esperan tu visita en el Jardín Botánico./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

En 2016 el lugar tuvo una restauración y remodelación a cargo de la Organización Plantando con Causa A.C., también encargada de organizar el Festival de Flores y Jardines (FYJA) de la CDMX desde 2017.

La “casa de las orquídeas” en Chapultepec./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Entre 2021 y 2023 el Jardín Botánico sufrió el riesgo de ser desmantelado y trasladado a otra parte por la construcción del proyecto “Pabellón Contemporáneo Mexicano”, pero permaneció en su lugar ante las protestas de vecinos y otras organizaciones.

Un hermoso orquideario en medio de la CDMX

El Orquideario del Bosque de Chapultepec ocupa un área de 500 metros cuadrados y su diseño arquitectónico se integra con la naturaleza que hay a su alrededor. Su invernadero de estilo art decó está adornado con azulejos y tiene cúpulas y vitrales altos para darle prioridad a la luz natural y al control ambiental.

Un hermoso invernadero de estilo art decó./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Además de las más de 200 especies de orquídeas, este invernadero también aloja bromelias y otras plantas tropicales. Su espacio complementa las diferentes zonas del Jardín Botánico, en las que también hay espacios dedicados a especies de las zonas áridas mexicanas y humedales habitados por plantas acuáticas.

El Jardín Botánico y su orquideario están en Paseo de la Reforma./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Si quieres relajarte y contemplar la belleza que la naturaleza nos ofrece, visita el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec con su magnífico espacio dedicado a las orquídeas.

Dirección y horarios:

Av. Paseo de la Reforma 126, Primera sección del Bosque de Chapultepec, con acceso por Paseo de la Reforma, junto al Museo Rufino Tamayo. El Jardín Botánico está abierto de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas y el Orquideario de martes a domingo de 9:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita y hay visitas guiadas para grupos escolares.