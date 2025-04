Lo que necesitas saber: Esta nadie se la esperaba, resulta que la pregunta más popular en México sobre estas fechas es: "¿qué pasa si me masturbo en Semana Santa?"

Cuando llegan estas fechas, muchas personas se preguntan qué pasa con los salarios o si los días de descanso son días obligatorios. Otros buscan vacaciones o actividades recreativas. Sin embargo: la pregunta que más se hace en México en Semana Santa es algo que nunca nos hubiéramos imaginado.

Las personas están aprovechando la privacidad de Google para confirmar las reglas de un pasatiempo bastante íntimo.

La pregunta que más se hace México sobre Semana Santa

De acuerdo con la plataforma de Google Trends —que te permite encontrar las tendencias de búsqueda con la localización de un país— la pregunta que más se están haciendo los mexicanos con estos días de vacaciones es poco esperada.

Búsquedas de Google sobre Semana Santa // Foto: Captura de pantalla

Lo que más se preguntan es: “¿Qué pasa si me masturbo en Semana Santa?”

“¿Qué pasa si me masturbo en Semana Santa?” en Google

Según Google Trends, en los últimos 7 días previos a los días clave de los descanso, la búsqueda sobre el autodelicioso ha tenido un crecimiento puntual de 3,650%.

Las preguntas más populares en Google sobre Semana Santa // Foto: Captura de pantalla

Al parecer es una de las dudas más socorridas.

De hecho, las personas se preguntan tanto “¿qué pasa si me masturbo en Semana Santa?”, que se convirtió en la búsqueda más popular en Google para México relacionada con Semana Santa.

Cabe recordar que la herramienta funciona en tiempo real, entonces habrá que estar preguntándose qué otras preguntas atrapan nuestra curiosidad.

Otras preguntas populares en Google sobre Semana Santa

Por supuesto, aunque es la más popular, no es la única pregunta que nos hacemos las personas de México sobre la Semana Santa.

Otras de las preguntas más comunes hablan sobre la Ley Seca, sobre los días que abren los bancos, los días que no se come carne o incluso —un poco más extraño— hay varias personas preguntándose: “¿qué pasa si me desvelo en Semana Santa?”