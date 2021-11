Pónganle cero: Presentadora crea una enorme confusión al hablar sobre ‘You’ de Netflix

De repente, la televisión a nivel mundial nos regala momentos bastante essstraños que nos hacen el día. Recientemente les contamos sobre un tierno perrito que interrumpió la transmisión de un noticiero para dar una suave sorpresa (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, en esta ocasión no hablaremos de lomitos, no, ahora fue una presentadora la que llamó la atención porque en su programa creó una enorme confusión sobre You, la serie de Netflix y el video se hizo viral en el internet de las cosas.

Cómo recordarán, el pasado 15 de octubre se estrenó la tercera temporada de esta producción original del gigante del streaming y como era de esperarse, de inmediato se convirtió en un éxito. Muchas personas en todo el mundo están al pendiente de la historia de Joe, el asesino serial que ahora (spoiler), tiene una familia y esto ha dado de qué hablar. Tanto así que en uno de los canales informativos más importantes de Estados Unidos se dieron el tiempo de hablar de esta serie pero la charla no salió como esperaban.

La gran confusión que armó esta presentadora al hablar de ‘You’

Resulta que hace unos días, la presentadora Laura Ingraham estaba en su programa The Ingraham Angle que se transmite en Fox News. En uno de los segmentos contó con la participación del colaborador Raymond Arroyo, quien usó su tiempo para hablar de You. Sin embargo, en lugar de echarle flores a la serie de Netflix, la tomó como referencia para quejarse del concepto woke en Hollywood y la televisión. A partir de ese momento comenzó la confusión y el caos entre ambos.

Arroyo comenzó mencionando un episodio de la producción protagonizada por Penn Badgley en el que el bebé de Joe contrae el sarampión de una familia que no estaba vacunada. Hasta ahí la cosa iba bien, pero todo se descontroló cuando Raymod dijo “en ‘You’ (tú)… mencionan el sarampión”. Ingraham parecía confundida y de inmediato respondió: “Espera, espera, espera, ¿cuándo mencioné el sarampión?”. Lo que siguió fue un momento bizarro e incómodo digno del Chavo del 8.

La plática cada vez se enredaba más entre ambos

El colaborador señaló que todo esto “Fue en ‘You’”, a lo que la presentadora desconcertada dice: “¿Qué hay conmigo? ¿De qué estás hablando? Yo nunca tuve sarampión”. Cuando Raymond Arroyo intenta señalar que en la serie apareció un capítulo sobre vacunas, Laura Ingraham, riendo confundida, contesta: “Nunca tuvimos un episodio de sarampión y vacunas. ¿Esto es una broma?”. Sin embargo, entre los dos nomás no se hacía uno y la plática solo se enredaba más.

Raymond, cada vez más frustrado, le volvió a repetir que el tema del sarampión y las vacunas salió en la serie del gigante del streaming, a lo que Laura respondió: “Raymond, yo nunca he tenido sarampión, ¿de qué estás hablando? ¿Eres estúpido?”. Arroyo intentó aclarar –de nuevo– el asunto, agregando que todo sucedió en un episodio del programa y cuando Ingraham pregunta cómo se llamaba el programa, el colaborador gritó: “¡’You’! Es un programa que se llama ‘You’ en Netflix”.

Para terminar con este segmento essstraño, la presentadora cuestionó “¿Hay un programa llamado Laura Ingraham en Netflix?”, pero Raymond Arroyo, finalmente se rinde y dice: “No puedo explicarte esto”. Como era de esperarse, este momento se hizo viral en el internet de las cosas y muchos pensaron que todo estaba planeado para dar de qué hablar en redes sociales. Si lo tenían calculado o no, no cabe duda que nos sacaron unas buenas carcajadas con su confusa conversación.