Awww: Perrito interrumpe reporte del clima en noticiero y se vuelve viral

Amamos a los perritos por un montón de razones (su sola existencia ya nos da motivo) y su curiosa espontaneidad es una de ellas. La prueba de ello está en el sinfín de videos virales que encontramos en internet a cada rato, donde estos tiernos animalitos hacen de todo y sin quererlo, nos sacan una sonrisa. ¿Quieren otro ejemplo? Entonces, les presentaremos a Storm.

Este peludo de peculiar nombre se ha ganado los corazones de televidentes canadienses y el internet luego de en los recientes días, apareció sorpresivamente a cuadro durante el reporte del clima del noticiero Global News. Lo curioso es que, de hecho, este amiguito no era un intruso en las instalaciones del canal, sino la mascota de uno de los conductores.

Se avecinan fuertes precipitaciones, días nublados y un lindo perrito a la vista… Bueno, eso no es precisamente lo que el meteorólogo Anthony Farnell reportó en uno de sus recientes pronósticos del clima. Sin embargo, lo hubiéramos entendido perfectamente.

El asunto es que en uno de sus últimos informes del mes de agosto, este presentador de TV tuvo a un invitado muy especial que -siendo sinceros- le robó pantalla: el cachorro Storm. En un video que se hizo viral desde las redes del noticiero Global News, se puede apreciar a Farnell intentando dar la información del clima hasta que este tierno y travieso animalito aparece en la pantalla verde de su sección.

“Sí, Storm está en el edificio recibiendo algunas golosinas, caminando en el aire puro…”, dijo Anthony al ver que el perrito se atravesaba en las imágenes de su reporte sobre el huracán Ida. Tal como se observa en el video, el can se pasea a lo largo de los gráficos ya que al parecer, algunos miembros del staff del noticiero le andaban aventando un poco de comida. Miren el tierno momento acá:

Anthony Farnell, por su parte, se mantiene dando la información aunque se muestra conmovido con la presencia del perrito. Pero como dijimos antes, no se trata de un suave amigo que entró de la nada al set de grabación… de hecho, Storm es su mascota.

De acuerdo con lo que menciona en el portal de The Today Show, el meteorólogo seguido lleva a su perro al trabajo y fueron los mismos televidentes quienes le ayudaron en 2019 a ponerle un nombre a través de una encuesta en línea. Incluso en algunos promocionales del noticiero, se puede leer ahora “Puedes ver a Anthony, Storm y el resto del equipo de Global Toronto los días de semana a las 5:30 y 6:00 hora del este…”.

El cachorro es una celebridad en Toronto y hasta tiene sus redes sociales donde lo encuentras como Storm the weather dog, que te mostramos a continuación por si lo quieres seguir. Sin duda, los perritos no dejan de sorprendernos.

International media taking note after @StormWeatherDog interrupted @AnthonyFarnell’s forecast on Friday. Both Anthony and Storm will be on @InsideEdition tonight. pic.twitter.com/VWACYKvLrE

— Mackay Taggart (@mackaytaggart) August 31, 2021