¿Pueden encontrar las tres manzanas entre los pajaritos en este reto visual?

Aunque no lo crean, uno de repente se cansa de ver puro meme y scrollear en las aplicaciones de redes sociales. Así que no es mala idea que de vez en cuando le entremos a una que otra cosa como un reto visual. Bueno, pues acá nuevamente les traemos uno más para ver si es cierto que se la saben.

¿Listos? Pues que se arme entonces. En esta ocasión, deben intentar encontrar tres manzanas que están escondidas entre varios pajaritos rojos. La verdad es que no está nada sencillo el desafío, pero confiamos en que se van a rifar como los grandes. Así que agárrense y a darle.

Encuentra las tres manzanas entre los pájaros

Veamos qué tal andan de atención al detalle. ¿Ya listos para entrarle al reto visual?… ¡Eso! Una vez más, por acá traemos un desafío cortesía de Gergely Dudás (a.k.a Dudolf para los compas), el ilustrador húngaro del que antes les hemos traído varios retos visuales que pueden encontrar POR ACÁ.

Como dijimos, el asunto no está nada facilito, pero tampoco es imposible…. entonces, lo único que deben hacer es encontrar las tres manzanas que están escondidas entre los pajaritos de la siguiente imagen. Vamos a ponerlo interesante: ¿se la rifan resolviendo esto en menos de 30 segundos? Para que vean que no somos tan manchados, le daremos la pista de que una de las frutas está escondida dentro de una de las casitas. ¡Van!

Aquí la solución al resto visual

¿Cómo les fue o qué onda? ¿Verdad que no estaba tan fácil como parecía? No se preocupen; por experiencia propia entendemos si no pudieron resolver el reto visual a la primera. Así que tómense su tiempo y vuelvan a intentarlo.... si de plano no se pudo, acá les dejamos la solución al desafío de las manzanas y los pajaritos.

Recuerden que en Sopitas.com y todas nuestras redes pueden encontrar más retos visuales cool para pasar el rato. No olviden pasarle este a sus familiares, amigos y conocidos a ver cómo les va a ellos. Pues bien, nos vemos en el próximo reto, queridas lectoras y lectores.