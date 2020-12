¿Puedes encontrar a Pikachu escondido entre Charlie Brown en este reto visual?

Durante todo este tiempo de cuarentena, hemos buscado hasta debajo de las piedras con qué entretenernos. Estamos seguros que por acá ya agotaron todas las opciones que tenían a la mano, como aventarse maratones de series y películas, escuchar un montón de discos o de plano entrarle a un curso en línea. Sin embargo, siempre quedan otras cosas que nos pueden distraer y a la vez ejercitar nuestra mente, como los retos visuales.

Por acá les hemos traído varios desafíos de este estilo y hasta matemáticos para que su cerebro esté más fuerte que el mismísimo Dwayne Johnson. Pero estamos seguros que no han visto uno como el que les mostraremos en esta ocasión, pues tendrán que poner a trabajar la vista para encontrar a uno de los personajes más queridos de la cultura japonesa, el mejor amigo de Ash Ketchum y el mero mero de Pokémon, el buen Pikachu.

¿Están listos para este reto visual?

Resulta que hace ya unos cuantos años, la página GUFF compartió este reto visual en sus redes sociales, aunque nunca está de más repasar juegos mentales como este que sin duda los mantendrá ocupados por un buen rato. Pero la cosa se pone más interesante porque a este reto visual se le suma otro personajazo que ha crecido con un montón de generaciones durante poco más de 70 años, el buen Charlie Brown.

Y sí, sabemos que todo se complica porque el niño creado por Charles M. Schulz usa esa playera amarilla con rayas negras en zigzag, muy que a lo lejos se confunden con los colores del Pokemón favorito de muchos. Aún así, estamos seguros de que pueden con este desafío y muchos otros más. Bueno, basta de hablar y pasemos a la acción, a continuación les dejamos la imagen para que encuentren a Pikachu entre un montón de Charlie Brown en 10 segundos…

¿Ya encontraron a Pikachu? ¿Se rinden?

¿Qué pasó? ¿Sí lo encontraron? Ok, si están aquí es porque obviamente se quebraron la cabeza y por más que lo intentaron durante un buen rato nada más no vieron al pequeño Pikachu. No se sientan mal, queridos lectores, entendemos que estaba complicados y no todos pueden con este reto en pocos segundos –nos incluimos–, pero si descubriste entre qué Charlie Brown se encontraba, dejen que los felicitemos porque tienen buen ojo.

Para la próxima recuerda poner atención en todos los detalles, revisar las esquinas y estar al pendiente de cualquier pista que veas por ahí. Pero ahora sí, es momento de revelar la ubicación del ratón eléctrico consentido de todos los otakus, y estamos casi seguros que cuando lo vean dirán “no manches, estuve muy cerca”. Aquí es donde estaba escondido Pikachu.