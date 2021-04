¿Qué es Mi Fan Festival 2021 y por qué debería interesarte?

Los festivales son mi pasión, decimos todos. Y ahora que ya tenemos un buen tiempo con la nueva normalidad, ¡ya nos urge! Pero mientras esperamos un festival presencial de música, comida, etc., hay algunos otros que definitivamente deben tener tu atención.

Y acá nos referimos a uno que nos puede servir para darle una actualización a nuestros gadgets. Hablamos del Mi Fan Festival 2021, una celebración que se armó Xiaomi para acercarse justamente a los fans de la marca, pero también a quienes aún no le han echado un ojo.

¿De qué va Mi Fan Festival 2021?

Pues te contamos: este evento tendrá descuentos imperdibles en algunos de los gadgets que tanto necesitamos, y no sabíamos que necesitábamos. Lo que tienes que hacer es estar muy al pendiente de las redes de Xiaomi, pues ahí es donde encontrarás estas promociones que no durarán mucho ehhh, no te confíes.

Y bueno, si no conoces la gama de productos Xiaomi, acá te damos motivos para estar al pendiente:

¿Cómo te caería un Redmi Note 9 o un Mi 10 T Pro?

Este increíble celular te ayudará a guardar tus momentos más importantes pues cuenta con una cámara de 48 MP con la que capturarás detalles mucho más precisos. Si te llenó el ojo, entonces apúrate porque justo en Mi Fan Festival 2021 está disponible con una Mi Smart Band 5 de regalo por $5,999 pesos.

Aunque no es el único celular que te va a tentar, también está el Mi 10 T Pro que cuenta con un poderoso procesador Qualcomm SnapDragon 865 con el cual podrás echarte las retas o completar tu videojuego favorito sin presión y a todo lujo…está bueno, ¿no? ¡Pues ya te estás tardando!

Mi Watch para seguirle el ritmo a tu ejercicio

Si estás midiendo el rendimiento de tus rutinas de ejercicio o cuántos pasos das durante home office, chécate este gadget que aguanta hasta las más extremas temperaturas y tiene una potente batería de 420mAh para que te mantengas lejos de los enchufes. ¡Y también es compatible con iOS 10!

¿Alguien dijo gadgets perrones?

Y pues si lo que buscas es lo más cool en tecnología. Xiaomi no se queda atrás y nos trae gadgets rifados como Mi Photo Printer que imprime tus mejores momentos sin necesidad de estorbosos cartuchos de tinta.

Y ¿cómo te suena limpiar hasta el último rincón de tu depa con la máxima potencia? Uff, faltaba más… Mi Vacuum Cleaner Mini lo hace hasta en 30 minutos y la puedes usar donde quieras.

Y esto que te mencionamos es solo una probadita de este festival que te volará la cabeza, pero no te la pienses mucho porque solo estará vigente hasta el 28 de abril. ¡Ponte al tiro!

*Contenido Patrocinado por Xiaomi