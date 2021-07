¿Qué es el ‘Stealthing’ y por que acusan de eso al tiktoker Naim Darrechi?

Si pensaban que sólo en México tenemos ‘influencers’ que valen pa’ dos cosas, se equivocaron. Y es que en otros países como España también tienen creadores de contenido que son conocidos por no ser tan buenas personas. Uno de ellos es Naim Darrechi, un tiktoker de dicho país que ha sido acusado de abuso sexual.

Seguramente si se la viven en TikTok ya saben a qué polémica nos referimos, pero si no entonces acá les contamos el chisme. Y es que Naim Darrechi afirmó en una reciente entrevista que él no usa condón cuando tiene relaciones sexuales ya que no le gusta. Pero eso no es lo peor, pues detalló que eyacula dentro de sus parejas y les miente al decirles que es estéril.

Naim Darrechi aseguró en una entrevista que eyaculaba dentro de sus parejas sin su consentimiento

En muy en serio. Hace unos días se dio a conocer una charla que Darrechi tuvo con un youtuber con conocido como Mostopapi, donde el tiktoker comenzó a hablar de su vida sexual y donde mencionó que no usa preservativo. “No puedo, me cuesta mucho con condón, entonces nunca lo utilizo”, indicó el joven de 19 años.

“Hasta que un día dije: ‘es raro que no haya dejado embarazada a ninguna en tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada!”, dijo Naim Darrechi mientras festejaba este ‘logro’ para él. Y esa no es la peor parte, ya que a sus parejas sexuales les hace creer que él es estéril.

Les hace creer que es estéril y no puede tener hijos

“Yo les digo: ‘tranquila, que soy estéril… Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero es que yo creo que no llega”, dijo el tiktoker en tono de burla durante la entrevista en cuestión que se ha viralizado en redes, y cuyo fragmento les dejaremos a continuación para que la chequen:

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) July 11, 2021

Ahora varios políticos buscan que el tiktoker responda ante las autoridades

Las declaraciones de Naim Darrechi no han pasado desapercibidas para nadie. No sólo para la comunidad de streamers y creadores de contenido que han criticado sus palabras, también porque algunas personas buscan que el famoso tiktoker sea investigado por las autoridades y se le castigue por el crimen de abuso sexual.

Una de ellas es Irene Montero, ministra de Igualdad en España que ya informó a la Fiscalía sobre las declaraciones de Naim Darrechi. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión”, indicó en su cuenta de Twitter sobre el caso del tiktoker.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía

Naim Darrechi realizó algo conocido como ‘Stealthing’

La ley #SoloSíesSí recientemente fue aprobada en España y estipula que cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona será considerado como violación, esto sin que necesariamente exista un robo, violencia o intimidación hacía las víctimas. Tal y como ocurre durante el llamado ‘Stealthing’.

El ‘Stealthing’ que es cuando una persona daña o se quita el preservativo a propósito y sin tener el consentimiento de la otra persona (como lo que hizo Naim Darrechi). Esto es un delito ante la ley #SoloSíesSí y de ser encontrado culpable, el joven podría pasar de cuatro a diez años en prisión.

Además de Irene Montero, el gobierno de la localidad española en la que el tiktoker vive también planea demandarlo por los delitos de “incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, atentar contra derechos sexuales y reproductivos”, y por otros delitos delitos que salgan durante la investigación.

El tiktoker ya se disculpó afirmando que no es verdad todo lo que dijo

Aunque hasta entonces todo era risas y diversión para Naim Darrechi, el tiktoker ya salió a dar sus disculpas en donde indica que no es cierto lo que dijo y simplemente exageró la situación. “A veces hay cosas que digo y son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco, por mi personaje, pero son ciertas. Esto es una locura que he dicho yo y que ojalá que no hubiera salido”, aseguró.