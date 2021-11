¿Qué es Urban Dictionary y por qué se hizo tendencia en Instagram?

A cada rato aparecen tendencias en el internet de las cosas que, por más que nos esforzamos, nomás no entendemos por qué la gente está perdiendo la cabeza. Eso sucede en cualquier red social que se les venga a la mente; sin embargo, recientemente en la plataforma de fotografía favorita de muchos, Instagram, hemos visto un fenómeno sumamente curioso que tiene qué ver con el significado de los nombres dentro de un sitio que llama la atención de cualquiera tan solo por su nombre, Urban Dictionary.

Probablemente en los últimos días ya hayan notado que en sus stories, hay un montón de personas compartiendo sus resultados y no cachan de dónde viene todo esto. Pero no se preocupen ni se agüiten, que si ustedes no tienen ni idea de dónde salió esta nueva tendencia en la red social a la que trepamos nuestras mejores selfies, aquí nos encargaremos de contarles cómo surgió esto, cómo funciona y por supuesto, de qué manera pueden entrarle al tren del meme, ¿están listos? Ahí vamos.

Y a todo esto, ¿qué es Urban Dictionary?

Para empezar es importante mencionar qué es Urban Dictionary. Este es un sitio web que como su nombre indica, funciona como un diccionario que se encarga de recopilar el significado de palabras, expresiones y abreviaturas coloquiales en inglés. Aunque claro, es importante mencionar que no es 100% avalado por una institución encargada de estudiar la lengua, porque sirve de manera colaborativa como en Wikipedia. Pero eso sí, sirve y de mucho cuando de plano no entiendes frases informales.

Sin embargo, además de hacer el paro por esa parte, también tiene definiciones de nombres bastante interesantes. Para que se den una idea –y esto solo es un ejemplo–, cuando escribes “Jesús” en la barra de búsqueda en el sitio te da como resultado lo siguiente: “Será la mejor persona que jamás conocerás. Le encanta hablar con cualquiera que se sienta mal y te consolará cuando lo necesites. Si ves a uno dile que es la mejor persona del mundo. Siempre te amará sin importar lo que pase. Si sales con uno nunca te engañará. Aunque algunos no estén de acuerdo”.

Así, pueden buscar su nombre en Urban Dictionary y seguramente encontrarán un significado que probablemente vaya con su personalidad, o que de plano no tenga nada qué ver con ustedes pero que los hará reír un buen rato. De cualquier manera y porque sabemos que quieren checar qué es lo que dicen en esta página, POR ACÁ lo pueden checar. Y estaría increíble que compartieran sus resultados con nosotros para conocerlos mejor, ¿le entran o qué?

Este tren del meme llegó a Instagram

Por supuesto que los significados de los nombres no se podían quedar en la plataforma de Urban Dictionary, porque también llegaron a las benditas redes sociales. Resulta que muchas personas, a través de la herramienta “Tu turno” en Instagram, la cual nos pone varios juegos para distraernos con nuestros seguidores, comenzaron a compartir los resultados de lo que aparecen en este diccionario virtual a la hora de buscar nombres. Sin embargo, este bonito tren del meme brincó a otras plataformas.

De Instagram, donde se hizo tendencia esto, saltó a Twitter, donde de igual manera varios usuarios andan mostrando lo que aparece en la página cuando escriben sus nombres. No cabe duda de que en el internet de las cosas siempre aparecen tendencias que nos dejan con el ojo cuadrado, pero sinceramente no pensamos que algo simple como esto causara tanto furor e hiciera que la gente se animara a buscar y encontrar cosas que probablemente no conocían de sí mismos.