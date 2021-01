¿Quién y por qué se puede alterar la información de Wikipedia?

Un 15 de enero pero del 2001, arrancó operaciones la enciclopedia web más grande del mundo y que muchos veces nos ha sacado de un apuro, jiar jiar, la maravillosa Wikipedia. Gracias al enorme ingenio de Jimmy Wales y Larry Sanger, hoy en día tenemos este espacio donde con tan solo teclear el nombre de una persona o tema tenemos prácticamente toda su información, desde lo más general hasta esas cosas que ni siquiera ellos sabían.

Estamos seguros que no podríamos entender nuestras vidas sin esa página a la que recurrimos para corroborar uno que otro dato y para todos aquellos que estudian es muy útil a la hora de buscar información para sus tareas, aunque de repente las referencias que encontramos en el sitio no siempre son confiables. Si llegamos a comparar con otras fuentes, puede que no sean lo mismo y es aquí donde nos preguntamos, ¿quiénes son los que escriben todo esto?

También puedes leer: WIKITRIBUNE: EL FUTURO DE INTERNET Y UNA ENTREVISTA CON JIMMY WALES, FUNDADOR DE WIKIPEDIA

¿Quién puede escribir en Wikipedia?

Para ser muy exactos y de acuerdo con la BBC, cualquiera podría escribir, modificar y editar lo que quiera en una entrada de Wikipedia, el sitio básicamente está abierto a todos. Sin embargo, los administradores saben que siempre hay uno que otro troll que intenta cambiar los datos de una persona que le cae mal, es por eso que protegen algunas páginas de la edición directa si creen que pueden ser víctimas de “vandalismo”, lenguaje abusivo o falsedades.

El sitio se encarga por sí solo de esto, es como si se autovigilara. Para esa enorme tarea cuenta con una comunidad de editores voluntarios de todo el mundo, los cuales buscan mejorar la calidad y la exactitud de las entradas a lo largo de los años, y basándose en la idea del conocimiento de masas. Es por eso que los escritores intentan respaldar los hechos que redactan con referencias 100% comprobables y fuentes autorizadas.

¿Es fácil inventar información?

Como podrán darse cuenta después de leer cómo es que se encargan de verificar la información, Wikipedia se toma muy en serio este asunto. Es por eso que tienen un montón de reglas para que la gente tenga los datos más confiables, la primera –y la más obvia– es no ser deshonesto e intentar ser lo más preciso posible, otra de ellas es evitar opinar y ser fiel a los hechos (pa’ pronto, que cada una de las cosas que escribas se puedan verificar).