Faltan solo unas semanas para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y los amantes del fucho estamos más que listos para este fiestón. Y cuando se trata de mundiales, los mexicanos viajamos a todos lados y este año no será la excepción.

Si nunca has vivido la pasión de viajar a una sede mundialista o simplemente no has conseguido armar tu viaje al medio oriente, ¡este es tu momento!, ya que puedes ser uno de los 3 afortunados que RappiCard y VISA llevarán a la Copa Mundial Qatar 2022. Además, podrás invitar a tu crush o a tu amix, ya que cada ganador se llevará un viaje doble. La neta es muy sencillo ganar, acá te contamos de qué va su dinámica.

Foto: Especial

¡Gánate un viaje todo incluido a Qatar 2022 con RappiCard!

Primero lo primero, ¿qué se llevarán los afortunados ganadores? Resumiendo, un viaje de 5 días y 4 noches a Qatar 2022 para que asistan a dos partidos del Mundial, los cuales serán seleccionados por VISA (changuitos para que uno sea México vs. Argentina). Por supuesto, el hospedaje y todos los traslados están incluidos. Esto significa que no te tendrás que preocupar por los vuelos internacionales, el transporte desde el aeropuerto al hotel, del hotel al estadio y viceversa.

Por si esto no fuera suficiente, los ganadores recibirán un desayuno diario, un obsequio con valor máximo de $400 dólares, un producto prepagado por un total de $400 dólares, acceso al Salón VISA Everywhere, apoyo médico y hasta uso del concierge en su hotel de 5 estrellas, ¡pa’ su mecha!

Foto: Especial

¡Me convenciste! ¿Cómo me gano el viaje a Qatar 2022?

Para empezar, necesitas ser tarjetahabiente RappiCard VISA, y registrarte por acá. Pero córrele porque tienes hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Una vez que hayas hecho esto, recibirás un código de confirmación por medio de SMS o email. Ahora sí, ya estás list@ para participar. Es muyyy importante que te registres, ya que sin este registro tus puntos no serán válidos para participar.

Si aún no usas tu RappiCard digital, recibirás 4 puntos por tu primera compra, y lo mismo aplica para la tarjeta física. Si ya has usado tus tarjetas entonces podrás sumar puntos de las siguientes maneras: RappiCard Travel: 4 puntos, RappiCard Turbo: 2 puntos, diferir compra: 3 puntos, hacer compra a meses sin intereses: 3 puntos y referir a una persona que sea aprobada para obtener una RappiCard: 10 puntotes.

¿Te hicimos bolas? Bueno, aquí está explicado de otra manera:

Foto: Cortesía RappiCard

Los ganadores serán los tres tarjetahabientes que desde ya hasta el 3 de octubre acumulen más puntos. Chécate aquí todos los términos y condiciones de este concurso y por acá cómo sumar puntos.

Foto: Cortesía RappiCard

¿No conoces la RappiCard? Te contamos un poquito sobre ella

RappiCard es una tarjeta de crédito que rifa porque no tiene anualidad, da cashback (bonifica hasta el 7% de tus gastos mediante reembolso en efectivo o puntos a tu tarjeta) y te permite hacer compras a meses sin intereses en varios negocios. Además, te genera historial crediticio. Así que la neta suena como una excelente opción para, además de participar por un viaje a Qatar, hacer tus compras en tiendas físicas y virtuales. La puedes solicitar aquí merito.

¿Y después? Es muy fácil ganar, si ya tienes tu RappiCard, ¡tus compras te dan puntos y el que más puntos tenga gana! ¿Fácil no?

¿Tons qué, quieres lanzarte a Qatar 2022 con RappiCard VISA? ¡Pues vas!