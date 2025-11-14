Wicked vuelve a ser tema de conversación, no solo por la segunda parte de la película, sino también por una colaboración que une dos mundos: el entretenimiento y las finanzas.

RappiCard y Universal Pictures lanzaron la nueva edición especial Wicked Por Siempre, una tarjeta que celebra la dualidad y la magia del universo de Oz.

Inspirada en Glinda y Elphaba, la pieza refleja en su diseño los contrastes que definen la historia: un acabado tornasol que juega con la luz, una cinta dorada que representa el Camino Amarillo y un verde intenso que evoca la Ciudad Esmeralda.

RappiCard y Universal Pictures lanzaron la nueva edición especial Wicked Por Siempre. Foto: Cortesía RappiCard

Pero lo más llamativo es su presentación. Cada tarjeta llega en una caja desplegable de colección, con un póster pop-up y una base ilustrada que recrea la pista de baile de la Ciudad Esmeralda. Una experiencia visual pensada para fans de Wicked y coleccionistas que disfrutan los detalles.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta?

RappiCard continúa ofreciendo beneficios como 1% de cashback en todas las compras, hasta 5% en compras dentro de Rappi y en promociones exclusivas, cero anualidad ni costos ocultos, meses sin intereses en múltiples comercios, diferimiento de compras mayores a $500 pesos con tasas preferenciales. Y un proceso de solicitud 100% digital.

Presentación de la tarjeta edición especial: Wicked Por Siempre. Foto: Cortesía RappiCard

Con esta segunda edición inspirada en Wicked Por Siempre, RappiCard y Universal Pictures mantienen viva la alianza que mezcla la creatividad del cine con la innovación tecnológica, recordándonos que incluso en el mundo de las finanzas, la magia también puede tener un lugar.