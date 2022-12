Es que neta sabemos que no debemos reírnos, pero no podemos evitarlo… Una especie de nueva tendencia comienza a hacerse viral en TikTok y no es para menos, pues nos muestra las reacciones de todos los papás y las mamás cuando sus hijos les dicen que supuestamente una de sus celebridades favoritas falleció.

En varios videos que ya se han comenzado a compartir en dicha red social –y los cuales aparentemente fueron grabados durante las cenas de víspera de Navidad–, los hijos e hijas de pronto sueltan la mala noticia como si la hubieran leído en Twitter.

Foto: TikTok

Muchas mamás se enteran que sus celebridades favoritas murieron

Algunos de los videos nos muestran a mamás enterándose que celebridades como Luis Miguel (a quién no le ha pasado nada, cabe mencionar) falleció a sus 52 años. Algo que no esperan y que las tiene más consternadas que cuando se enteraron que reprobamos una materia.

Nomas vean el ejemplo de a continuación, donde una mujer que trapea muy tranquilamente se entera que supuestamente el ‘Sol de México’ pasó a mejor vida. Por supuesto es broma, pero ella no lo sabe y comienza con el primer paso del duelo: la negación.

Vean de lo que estamos hablando:

Es una broma, pero las reacciones son 100% reales no fake

Varias de las bromas que nos topamos por TikTok son acerca de Luis Miguel (que en defensa de las mamás afectadas, muchos de nosotros también nos pondríamos así con dicha noticia).

Las reacciones a la noticia de la muerte de sus celebridades favoritas son una joya

Aunque eso sí, también hay otros que se ponen mal al conocer la supuesta muerte de celebridades como Elton Joh, Harry Styles o a Chayanne, mejor conocido como el papá de millones en América Latina. ¡Nos representan!

*Todos intentándolos con sus papás y mamás en 3…2…1…

Hasta el momento este trend no tiene taaantos videos, pero estamos seguros que en los próximos días veremos más de ellos. Y es que cómo no, si a pesar de que la broma es un poco cruel, las reacciones de las mamás y los papás son bastante graciosas.

Menos mal sus celebridades favoritas siguen vivas, aunque su confianza en los hijos e hijas que juegan estas bromas, no estamos muy seguros…