Rebuild The World: Cómo reconstruir el mundo con ojos de niño según LEGO®

¿Te acuerdas de la última vez que tuviste un bloqueo creativo? Ajá, no solo en tu trabajo, sino en tu vida diaria. “No sé qué hacer para comer… no sé cómo acomodar mi cuarto… no sé cómo pintar mi sala…” Siempre hay un momento en el que no sabemos hacia dónde ir, pero a veces es más nuestro agobio, pues es muy común que la solución o la respuesta sea mucho más simple de lo que pensamos.

LEGO® siempre lo supo, por ello lanzó Rebuild The World, una campaña que busca que veas las cosas desde otra mirada, tal cual con los ojos de un niño, quienes siempre encuentran la respuesta más lógica, pero también la más audaz o la más creativa. Ellos ven sin velos, es decir, a ellos no les preocupa si el tráfico está cada vez más pesado o ese pendiente en la oficina que nos persigue todo el fin de semana. Ellos le prestan atención y resuelven lo que tienen enfrente, sin más.

Rebuild The World y sus enseñanzas de vida

Y es que crear con LEGO® no es un juego, como diría tu mamá. Es imaginar y cuando imaginamos siempre es tiempo bien invertido. ¿Y si todas las veces que soñamos despiertos lo volvemos algo que podamos tocar? ¿Y si esa idea que tengo la manejamos en equipo? Esa es la enseñanza que nos trae Rebuild The World, siempre hay una solución y juntos podemos resolver cualquier adversidad que se nos presente. Chécate acá el mejor de los ejemplos.

Nunca darse por vencidos. Jamás dejar algo inconcluso. Esto es solo una parte de la filosofía LEGO®, que si bien puede sonar repetitivo en cualquier contexto, al momento de entrarle a construir algo con tus compas, tus bendis o tus roomies, es cuando te das cuenta que todo tiene sentido. Cada uno tiene ideas diferentes, que al complementarse entre sí nos genera una idea o solución súper rifada.

Tú puedes reconstruir tu mundo y el de los que te rodean

A veces solo necesitan un destello de creatividad, un momento de inspiración para cambiar tu mundo o de los que quieres. Así tal cual le pasó a Dylan, un chico de 15 años quien es voluntario en un albergue para lomitos. Ahí conoció a Gracie, una perrita que no tenía sus patitas delanteras. Él sabía que sería difícil para Gracie disfrutar su vida, y al ver el costo excesivo de las sillas de ruedas, puso manos a la obra y sus bricks de LEGO® cobraron un nuevo sentido.

A veces tenemos la intención de ayudar, pero se nos cierra el mundo para encontrar una solución viable. Rebuild The World te impulsa a que lo veas con otros ojos, a que veas que la creatividad puede salvar el día en cualquier momento. Si mantenemos los ojos abiertos, siempre en busca del lado creativo de las cosas, es muy probable que consigamos nuestro objetivo, y con un poco suerte, también ser testigos de sonrisas como estas:

¡No te quedes atrás y empieza a reconstruir tu mundo!

¿Crees que esto es puro choro? Nel. Rebuild The World no es solo un puñado de frases y momentos inspiracionales, también te ofrece ideas para que vayas desempolvando tu agilidad mental y tu creatividad. ¡Hasta tiene un generador de ideas aleatorias! Y eso sí, muchas historias que te apachurrarán el corazón, porque al fin y al cabo, la finalidad de LEGO® es reconstruir el mundo para hacerlo un lugar mejor.

Checa ACÁ todo lo que puedes crear con LEGO® y ¡Rebuild The World!