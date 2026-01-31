Para comprar libros baratos: Regresa la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Lo que necesitas saber: Ya está próxima la FIL del Palacio de Minería, uno de los eventos más importantes del país con las mejores ofertas editoriales.

Como cada año, uno de los recintos más hermosos de la CDMX se llena con los textos de las mejores editoriales, y sobre todo, de las mejores ofertas literarias de la ciudad. Consigue tus libros favoritos a excelentes precios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), aquí te diremos los detalles sobre lo que habrá este año en este evento tan esperado.

Conoce a los autores de tus libros favoritos./Imagen Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Facebook

Esta feria literaria es una de las más importantes del país. Este 2026 celebra su edición 47 del viernes 20 de febrero al domingo 1 de marzo y el estado de Sonora será el invitado de honor. Es organizada por la UNAM y en ella participan la gran mayoría de sellos editoriales del país y otros de diferentes partes del mundo.

El Palacio de Minería es una joya arquitectónica de la CDMX./Imagen Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Facebook

En la FILPM hay libros para todos los gustos, además de una gran cantidad de talleres, espectáculos artísticos, conversatorios, presentaciones de libros y eventos importantes como las Jornadas Juveniles, que promueven la lectura entre jóvenes y estudiantes con actividades creativas como pláticas y talleres especiales.

Qué tendremos en la FILPM 47

Dedicada a dar a conocer entre el público las novedades de la industria editorial mexicana y del mundo, como cada año, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegará con su inmensa variedad de ofertas editoriales con libros para todos los intereses, desde novelas clásicas y poemas, hasta libros de historia, arte y ciencia de alrededor de 450 sellos editoriales.

Encuentra publicaciones de los temas que te gustan a excelentes precios./Imagen cultura.cdmx.gob.mx

Entre sus actividades tendremos las famosas Jornadas Juveniles, con actividades especiales como talleres creativos de grabado, de fanzine y poesía visual, así como pláticas y presentaciones de libros dedicadas a los jóvenes lectores, este año se llevarán a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero.

Disfruta de presentaciones de libros y otras actividades artísticas./Imagen Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Facebook

Pero en la FILPM hay libros para todas las edades y a excelentes precios. Es una gran oportunidad para conseguir libros raros y curiosidades que muchas veces no encontramos en las librerías, y todo a precios muy especiales. Conoce a tus autores favoritos en las presentaciones, participa en los diferentes talleres y conversatorios y disfruta de presentaciones musicales, de teatro y de sus ya típicas lecturas de obras clásicas.

El Palacio de Minería es un lugar para perderse entre sus pasillos, salones y pabellones, y qué mejor que hacerlo en un mundo de libros.

Sonora, el invitado especial

Este año el estado de Sonora será el invitado especial y se le rendirá homenaje a su riqueza literaria, cultural y artística con pláticas, presentaciones de libros, actividades artísticas y muestras artesanales en su propio pabellón, con la participación de sus autores emblemáticos y sus diferentes instituciones culturales.

Esta feria se celebra desde 1980./Imagen POSTA CDMX Facebook

Entre los autores homenajeados de esta edición estarán los poetas sonorenses Abigael Bohórquez y Armida de la Vara, así como el narrador Gerardo Cornejo Murrieta. Entre otras actividades se le rendirá homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines y además habrá un Ciclo de Horror para celebrar el centenario del escritor Richard Matheson, autor de obras como Soy Leyenda.

Hay que estar pendientes de las redes sociales del evento para saber más sobre sus actividades.

La FIL del Palacio de Minería

Este evento tan especial para la CDMX se realiza desde 1980 y nació para ofrecer un espacio de calidad para reunir a la industria editorial mexicana, la comunidad universitaria y el público en general. Es una de las Ferias Internacionales del Libro más prestigiosas, diseñada para establecer un diálogo cultural y académico entre sus visitantes y la gente del medio.

La FILPM siempre cuenta con grandes invitados./Imagen Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Facebook

El Palacio de Minería es un recinto importante, ubicado en la calle de Tacuba del Centro Histórico, es considerado como una verdadera joya de la arquitectura neoclásica y diseñado por Manuel Tolsá. Se construyó originalmente como la sede del Real Seminario de Minería, por un tiempo alojó a la Universidad Nacional y ahora es un museo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cada año es sede de la FILPM.

Las ferias del libro ofrecen oportunidades únicas para acercarnos al mundo de la literatura y otros temas. La del Palacio de Minería se destaca entre la de Guadalajara, la de Monterrey y la del Zócalo como uno de los eventos literarios más antiguos del país por su ambiente cultural, que se encarga de reunir a más de 100 mil visitantes cada año.

Uno de los eventos más esperados del año./Imagen Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Facebook

Recuerda que las editoriales participantes ofrecen sus libros con descuentos especiales. Desde sus saldos hasta sus novedades tienen promociones y paquetes especiales y hay ejemplares que van desde los 50 pesos. Rompe tu alcancía para este mes de febrero y pasa un buen rato en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

¿Dónde y cuándo?