Lo que necesitas saber: Pásale a un desafío hecho para esos amantes de la spooky season... ¿Te rifas o qué onda?

Porque no todo en internet son memes y videos chuscos, aquí les traemos un reto visual con mucha vibra de Halloween. Y como ya se la saben los sopilectores de hueso colorado, no está nada facilito pero sí muy entretenido. ¿Puedes encontrar los 4 gatitos escondidos entre los Jack Skellingtons?

La imagen nos la trae el siempre rifado ilustrador húngaro Gergely Dudás, a quien varios más conocen por el apodo de Dudolf. Como suele hacerle, nos trae este desafío bastante chido para pasar el rato y con un personaje muy querido de la cultura pop como lo es el protagonista de El extraño mundo de Jack.

Como dijimos, no está sencillito… pero sabemos que a ustedes les gustan los retos de verdad. ¿Les late si intentan resolverlo en menos de 30 segundos? Van, rífense como los grandes.

Aquí la imagen del reto visual halloweenesco. Foto: Dudolf.

Aquí la solución al reto visual de Halloween

¿Qué tal les fue con el desafío? ¿Verdad que no estuvo nada fácil? Si no pudieron, no se desanimen (los entendemos jeje)… Vuelvan a intentarlo con un poco más de tiempo en el reloj, o ármenlo con calmita sin límite de tiempo.

Ya si de plano no se pudo, aquí abajito les dejamos la solución a este reto visual de Halloween. No olviden compartirlo con sus amix, con la familia o con quien crean que le va a gustar.

Y si quieren entrarle a más retos como este, aquí encuentran los que les hemos traído anteriormente. ¡Nos vemos en el próximo reto visual!

Aquí la solución del reto visual. Foto: Dudolf.

