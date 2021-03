Reto visual (y musical): ¿Cuántas rolas de los 80 puedes identificar en esta imagen?

Oh, sí. Es momento de pasar el rato con un buen reto visual para divertirnos un poco. Sabemos que de repente ya no sabes qué más curiosear por internet, así que para romper la costumbre te traemos este desafío que, además, tiene un toque musical muy agradable.

Si eres un fanático de hueso colorado de la música de los 80, entonces este es tu momento de brillar. En esta ocasión, te mostraremos una imagen con varias escenas y referencias a canciones de la década antes mencionada. Y hay de todo, desde inicios hasta finales de la época. Veamos cuantas rolitas logras identificar.

¿Cuántas canciones de los 80 puedes encontrar?

Ah, la década de 1980. Esta es sin duda una de las etapas más geniales en la historia de la industria musical y aunque ahora parece lejana, las canciones perduraron. En aquel momento, hubo melodías para todos los gustos: bastante pop con Michael Jackson, Madonna y Prince; cracks y leyendas del rock como Bon Jovi y David Bowie… en fin, muchos grandes artistas y geniales canciones nacieron en esos años.

Para homenajear aquella fructífera década, el grupo creativo conocido como DoodleMoose Desings creó esta imagen en la que se incluyen diferentes referencias -con todo y dibujitos curiosos- de algunos clásicos de aquel tiempo. Ahora, es tu tarea encontrar la mayor cantidad de canciones en esta pieza. De una vez te comentamos que son 30 los temas que debes cachar, pero tú dale con calma y échale coco porque no está nada fácil. Acá va el reto.

¿No se pudo? Te damos las respuestas del reto visual

Si llegaste hasta este párrafo, es porque le atinaste a varias o porque ya te desesperaste. Te sugerimos echarle otra vuelta y seguir intentando ¡No te rindas! Deja que tu corazón melómano te indique las respuestas. Tú puedes, no desesperes.

Bueno, ahora sí. Si ya no hay más por donde ‘rascarle’, te damos las respuestas. Sabemos que no es un reto sencillo, pero sin duda es divertido recordar algunas de las mejores canciones de los 80. Por acá te mostramos la imagen con la numeración y más abajito, te indicamos cuáles eran las rolas del reto visual y musical de esta ocasión. No te olvides pasarle el desafío a ese conocido tuyo que también extraña esa década.

Respuestas: