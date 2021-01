Un año después ‘reviven’ los memes de Elsa y no es una buena señal para el 2021

Luego de haber sobrevivido a las pruebas que nos puso el año pasado, muchos decidimos comenzar el 2021 con el pie derecho y sin provocar la ira de las fuerzas del universo, quienes a veces parecen estar atentas a cualquier falla que tengamos para desatar su ira y su rigor sobre nosotros.

Es por esa razón que este nuevo año muchos evitamos usar el ‘sorpréndeme’, pues si algo aprendimos del 2020 es que pedirle eso al año puede tener muchas consecuencias. Y aunque muchos ya entendimos el riesgo, algunos parecen estar dispuestos a seguir retando a las fuerzas del destino de la peor manera.

Los memes de Elsa regresan un año después

Y es que apenas va un día del 2021 y muchos ya están repitiendo los mismos errores que la humanidad cometió durante el 2020, dejando en claro que no entendieron nada. Sí, nos referimos a los horribles memes de Elsa con los que en enero del año pasado –y sin saberlo– nos dieron una probadita de lo feo que estaría el año pasado. ¡Noooo!

No es chiste. En redes sociales como Twitter muchos ya comenzaron a postear memes sobre Elsa (que no dan risa, se tenía que decir y se dijo), los cuales provocaron que a la mayoría se nos vengan a la mente esos recuerdos de cómo comenzó y terminó el 2020. ¿Fue por culpa de esos memes? no exactamente, pero creemos que sí influyeron en gran medida.

Y ojalá esto no sea un mal augurio para el 2021

Ojalá la boca se nos haga chicharrón y al final el 2021 sea un mucho mejor año que el recién finalizado, pero mientras acá les dejamos los memes (y las reacciones) que probablemente repetirán una historia que nadie quiere volver a vivir durante los próximos 12 meses que le esperan a la humanidad. ¿Por qué son así?

“Elsa”:

Porque volvieron los memes semejantes a los del año pasado. pic.twitter.com/4Ffkhb2ZDB — ¿Por qué es Tendencia?🎉 (@porkestendencia) January 1, 2021

Elsa lvador de México (según los chairos) pic.twitter.com/SrB8nYOotb — Mauro Alejandro (@MauroAlejandr_) January 1, 2021

No puedo creer que el 2021 empiece con memes de Elsa

*Insertando flashbacks pic.twitter.com/2AFD1o3g4B — Gabo la salsa Lizano (@GaboLizano) January 1, 2021

Enero de 2020 Elsa era tendencia

Enero de 2021 Elsa es tendencia pic.twitter.com/HGkHBkoq5y — Lalito Tavares 🍿 (@CinefiloTavares) January 1, 2021

Todos al ver que el 2021 empezó con memes de Elsa pic.twitter.com/O1BlAGcYMC — Jefrey✨ (@JefreyOlivero) January 1, 2021

Así que empezamos nuevamente el año con los memes de Elsa… pic.twitter.com/xwuyoQ27Zb — FMSista (@EduardoReacT) January 1, 2021

El primer men en publicar el meme de elsa este año: pic.twitter.com/y1G6mxt7mi — Jefrey✨ (@JefreyOlivero) January 1, 2021

Yo al ver que empezaron con los memes de Elsa otra vez pic.twitter.com/UWEVoTx99v — Corvet_Zr1 (@Corvet_z6) January 1, 2021

Todo es culpa de Elsa pic.twitter.com/DgNHsUBqst — ✨mako✨ (@El_Cumm) December 31, 2020

Enero de 2020 #Elsa era tendencia

Enero de 2021 #Elsa es tendencia pic.twitter.com/ZVRSq3Y7GX — Belinda Castillo (@Belinda58184807) January 1, 2021