¿Otro Weasly? Rupert Grint abre su Instagram y las redes reaccionan a la foto de su bebé

La última película de Harry Potter llegó a las salas de todo el mundo en 2011 y, aún después de casi 10 años, el público sigue amando esta saga cinematográfica y a sus personajes. A muchos incluso les habrá tocado crecer a la par que lo hacían Harry, Hermione Granger, y Ron Weasley encarnados respectivamente por Daniel Radcliff, Emma Watson y Rupert Grint.

Aunque desde entonces Daniel y Emma son más regulares en sus apariciones públicas, quien hoy se está llevando los reflectores un rato es el buen Rupert. El actor, quien es conocido por mantener un perfil bajo en cuanto a redes sociales se refiere, se ha vuelto tendencia en las últimas horas. ¿Por qué? Pues bueno, él acaba de abrir oficialmente su cuenta de Instagram con una tierna foto que está haciendo eco en redes sociales.

Rupert Grint llega a Instagram

Si viviste tu niñez o tu adolescencia en por ahí de 2001 cuando se estrenó Harry Potter and the Philosopher’s Stone, tal vez te encariñaste con la tercia de pequeños magos aventureros conformada por Harry, Hermione y Ron. Precisamente a este último personaje es imposible olvidarlo, pues Weasley no solo era el torpe aprendiz de Howgarts; también fue el incondicional amigo del protagonista y eterno enamorado de la chica muggle.

Después de que la franquicia terminó en 2011 con The Deathly Hallows Part II, Rupert Grint – o Ron Weasley para los cuates- se ha mantenido un poquito más alejado del showbiz en comparación con sus co-estelares. Pero eso de ninguna manera significa que el público le pierda el cariño.

Lo anterior quedó de manifiesto en las últimas horas luego de que el actor abriera oficialmente una cuenta de Instagram. Más allá de este hecho, lo que en realidad llamó la atención es que la primera foto que subió Grint fue para presentar a su pequeña bebé llamada Wednesday.

“Hola, Instagram… Solo 10 años tarde, pero aquí estoy. ‘Grint on the Gram!’. Aquí para presentarles a todos a Wednesday G. Grint. Manténganse a salvo, Rupert“, fue lo que escribió el actor en el único post que por ahora tienen en su cuenta.

Las redes reaccionan a la foto

El tiempo pasa y a veces no nos damos cuenta que nuestros actores y actrices favoritos ya no son, en este caso, aquellos pequeños magos que alguna vez vimos en el cine. La reciente foto de Rupert Grint, por supuesto, se volvió tendencia en cuestión de horas y mostró que el público, aún luego de tantos años, tiene un buen recuerdo de él como el buen Ron Weasley.

Eso sí, muchos aprovecharon para recordar algunas partes de la película como cuando el Sombrero Seleccionador se sorprende de que otro miembro de la familia Weasley llegara a la escuela de magia. Otros más ven en está fotografía un espectacular sello de ternura del ahora papá. Sin duda, Grint y la pequeña Wednesday se llevaron las redes hoy.