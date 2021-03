Rimas celestiales: Sacerdote pone por error una canción de rap en plena misa

Con la llegada del coronavirus a nuestras vidas, muchas actividades se tuvieron que posponer para evitar cualquier tipo de contagio. Sin embargo, algunas de ellas encontraron espacio de manera virtual, aunque no siempre salen como esperaban pues durante todo este tiempo nos ha tocado ver cómo pasan errores en las transmisiones en vivo, justo como le ocurrió a un sacerdote, que en plena misa se le fue una rola de rap.

Resulta que hace algunos días se hizo viral en redes sociales esta peculiar historia. Esto ocurrió en una parroquia de Burtonport en Donegal, en la República de Irlanda y tiene como protagonista al padre Pat. Así como muchas otras dedicadas a la religión, encontró la forma de seguir predicando “la palabra de Dios” en línea, aunque no contaba con que la tecnología le jugaría una mala pasada mientras estaba chambeando.

También puedes leer: ¡MUCHO FLOW! PROFESOR UNIVERSITARIO DA CLASES VIRTUALES RAPEANDO

El sacerdote se rifó un rap en misa… o algo así

De acuerdo con medios locales, el sacerdote estaba transmitiendo en vivo en una plataforma digital desde la iglesia vacía, pero sin esperarlo y de la nada, comenzó a escucharse en el lugar una canción de rap a todo volumen. En particular, se trataba de “Young The Prophet” de Black The Ripper, uno de los MC’s más relevantes que había dado el Reino Unido en un buen tiempo –gracias a sus letras donde criticaba la política de aquel país– y que lamentablemente murió en abril de 2020.

Después de este momento tan bochornoso, el padre comenzó a reírse hasta que por fin logró detener la canción. Sobre lo que había pasado, Pat se disculpó con toda la gente que lo estaba viendo e intentó explicar que todo esto fue un resbalón, pues reveló que a veces escucha unas cuantas rimas de este rapero le ayuda a despertar todos los días. A continuación les dejamos el video para que lo chequen ustedes mismos.

La iglesia hasta publicó la rola

Lejos de enojarse por este suceso, la página de Facebook de la parroquia compartió más tarde las imágenes del percance del sacerdote y, como es lógico, provocó un montón de reacciones en redes sociales. Y lo que es aún más épico, la iglesia publicó la canción “Young Prophet como el “himno de apertura” oficial de esa mañana. Por supuesto que con esto se ganaron el aplauso de muchos jóvenes.

Por ahí les comentario, hubo quien dijo que quizá por el título de la canción, es muy probable que Alexa –la asistente virtual de Amazon– se equivocó, atribuyendo el error a un sistema automatizado que vio la palabra “profeta” y asumió que la canción sería adecuada para una misa en línea. Sin duda, este es uno de los momentos eclesiásticos más extraños que nos ha regalado la pandemia y que seguro, nadie veía venir.